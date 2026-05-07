Tranquilidad para Bergara: en una asamblea tensa, Adeom aprobó el convenio colectivo con la IMM

Durante una asamblea tensa, que incluso en algún momento se amenazó con suspenderse, los afiliados a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobaron el convenio colectivo que su directiva había negociado con la Intendencia de Montevideo.

Respecto al anterior preconvenio, que había sido rechazado meses atrás, el sindicato no logró mejorar la propuesta de incremento en la masa salarial (que ya era del 1,5% por encima del IPC), pero sí obtuvo mejoras en presupuestaciones y promociones.

“Entendemos que es una conquista después de 30 años poder tener un aumento real de salario. Sabemos que no es suficiente, pero la evaluación que hacemos es que al momento de empezar a discutir un convenio colectivo con la próxima administración, ya nos adelantamos al año 2030, vamos a tener un piso de que ya tuvimos un aumento real de salario”, explicó la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, en rueda de prensa.

El próximo paso formal será que Adeom y la intendencia firmen el convenio.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Bergara puede respirar

Con la aprobación en la asamblea de este miércoles en el Club Cordón, el intendente Mario Bergara puede respirar al ya contar con un convenio colectivo.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo que aunque la intendencia no compra “la paz sindical” con el convenio, la intensidad de las medidas que se han tomado en los últimos tiempos va a bajar.

“Al firmar el convenio colectivo nosotros levantamos el conflicto. No está previsto ningún tipo de paro ni movilización a corto plazo, pero hay que ir viendo cómo vamos avanzando en las mesas de negociación que se están instalando en los sectores y que puedan haber paros sectoriales”, explicó en diálogo con El País.

El convenio se venía haciendo esquivo desde el año pasado y aunque la IMM había alcanzado en diciembre una propuesta que dejó satisfecha a la directiva de Adeom, diferentes asambleas de trabajadores la rechazaron, dejando en una situación incómoda al liderazgo sindical.

Más allá de eso, y de los fuertes discursos contra el convenio que se oyeron en la asamblea, Tejera dijo que lo que se ve en esas instancias no refleja necesariamente a los votantes que tiene su lista.

“A la asamblea que más gente vino fue con 1.000 compañeros. Nosotros como votantes en las elecciones tenemos siempre por arriba de 3.200 compañeros. Entonces, muchas veces el reflejo que se da en la discusión de la gente que viene de la asamblea no es la misma que la del votante”, explicó.

La secretaria general de Adeom dijo que el apoyo de este miércoles al convenio, que triunfó con 264 votos contra 204, fue un “respaldo al equipo negociador”, más allá de que haya sido una diferencia corta.

Y en cualquier caso, Tejera afirmó que las próximas elecciones serán en abril de 2027 y los trabajadores podrán elegir ahí “si siguen acompañando esta dirección o no”.

En la asamblea de Adeom de este miércoles votaron alrededor de 500 personas Estefanía Leal

¿Qué consiguió Adeom?

En el último encuentro de Adeom con la intendencia, en el Ministerio de Trabajo, un par de semanas atrás, todo parecía indicar que el acuerdo estaba cerca.

En aquella instancia, el sindicato aceptó la postura de la comuna de que la masa salarial crezca un 1,5% por encima del Índice de Precios del Consumo (IPC) en todo el periodo. Ese porcentaje referaía a un promedio de la masa salarial de todo el funcionariado, pero variaría dependiendo de los sueldos: los más bajos crecerían más.

"Era lo mínimo que era aceptable. Si no se puede sumar en lo económico, tiene que haber mejoras en condiciones de promociones, presupuestaciones", explicó en ese momento el presidente de Adeom, Julio Cameto, en diálogo con El País.

En cuanto a promociones, lograron que en 2028 suban de escalafón los obreros, administrativos y profesionales. En el escenario anterior, los primeros dos grupos tendrían su promoción a finales de 2027 y el tercer grupo en 2029.

En cuanto a las presupuestaciones, Cameto destacó que por "primera vez" un convenio incluye cinco. Entre 2026 y julio de 2027 habrá tres presupuestaciones para más de 300 "rezagados", es decir, trabajadores que hoy en día no son funcionarios. Luego, habrá otras dos, una en 2028 y otra en 2029.

Cameto dijo que los trabajadores que ingresen hasta julio de 2027 van a ser presupuestados en este quinquenio.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025 Darwin Borelli

La saga de Bergara y Adeom

La saga entre Adeom y Bergara para alcanzar un convenio colectivo tuvo varios episodios. Los paros y las movilizaciones, que afectaron la gestión del seregnista desde los primeros meses, parecían haberse terminado en la pasada Nochebuena.

El acuerdo incluía un aumento del salario real del 1,5% para los funcionarios de la comuna a lo largo de todo el período. También había avances en materia de salud mental y se presupuestaban trabajadores que hoy en día no son funcionarios.

Sin embargo, en una asamblea de enero, los afiliados al sindicato rechazaron el preacuerdo al que había llegado su directiva. Entonces, la secretaria general del sindicato dijo que quedaban “a la merced de la voluntad de la administración”.

En marzo, hubo otra asamblea y se volvió a rechazar ese texto, a pedir un aumento mayor del salario y que se dieran cambios en las presupuestaciones.

En tanto, el intendente subrayaba una y otra vez que la intendencia no tenía más “margen” para negociar, en el sentido de que no le podrían ofrecer al sindicato más de lo que habían accedido en diciembre.

Incluso, el intendente dijo que la nueva propuesta de Adeom no solo volvía al punto cero de las negociaciones, sino que de hecho iba “más allá”.

Sin embargo, la intendencia terminó aceptando algunos planteos del sindicato, que superan lo acordado en diciembre, aunque se mantuvo firme en un aspecto clave como el porcentaje de incremento de la masa salarial.

No más "paros innecesarios"

En la asamblea de este miércoles, hubo una larga lista de oradores, varios de ellos que llamaron a no respaldar el convenio y a seguir negociando. Algunos entendían que acordar con la intendencia, en condiciones que consideraban poco favorables, los "ataba de mano" para los próximos años.

Ante la postura del oficialismo de que si no se aprobaba este convenio no solo no se iba a lograr algo mejor, sino que se iba a perder lo acordado, muchos se manifestaron en desacuerdo. Decían que el argumento de Bergara de que la IMM ya no tenía "margen" para acceder a reclamos no era cierto. Ya lo había dicho después de que cayera el preconvenio de diciembre y luego el sindicato consiguió un acuerdo mejor.

Después de todos los discursos, se dispuso la votación. Ambas posturas contaban con apoyos semejantes y la definición se tomó por una diferencia de 60 votos.

En un estado de Whatsapp, la secretaria general, Silvia Tejera, celebró que “primó la coherencia y la mirada colectiva" y "la solidaridad de no hacer perder más con paros innecesarios que no movieron la aguja y sí sumergieron a los trabajadoras/es económicamente”.