"Que el barrio sea un lugar seguro": con Sánchez a la cabeza, el gobierno desplegó su nuevo plan en Cerro Norte

En Cerro Norte, un barrio donde hay pasillos con olor a podrido, altas tasas de homicidio y desempleo, focos de luz rotos, contenedores quemados rodeados de basura, autos quemados llenos de basura, muros cariados por las balas, allí el gobierno comenzó un plan que espera expandir a otras zonas del país.

La iniciativa “Más Barrio”, encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, provocó que en la mañana de este jueves uno de los barrios más peligrosos de Montevideo se inundara de autoridades, funcionarios públicos, policías y periodistas.

Para las 8:30, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el ministro del Interior, Carlos Negro, y varias autoridades policiales, ya estaban en la explanada del Estadio Luis Tróccoli.

El ministro del Interior, Carlos Negro, con autoridades policiales previo al comienzo del plan Más Barrio en Cerro Norte Leonardo Mainé

Unos 15 minutos después llegó Sánchez desde Plaza Independencia junto con más de un centenar de funcionarios preparados para censar a la población.

Con todo preparado, la comitiva se movió a la calle Vizcaya y Santa Cruz de la Sierra, donde está la escuela Ana Frank.

Allí, mientras se esperaba que comenzara el operativo, algunos vecinos aprovecharon la presencia de las autoridades para hacerle pedidos. Por ejemplo, se acercó una pareja para reclamar por la muerte de su hijo: Arturo Espinosa, un joven de 28 años, que en 2024 fue asesinado por error.

Bajo el grito de “Policía, allanamiento”, tres hombres entraron a su hogar, donde estaba con su hija pequeña, y lo acribillaron, solo para darse cuenta después de que se habían equivocado de casa. Según Telenoche, tres personas fueron condenadas por el crimen –con penas de 14, 12 y cuatro años de prisión–, pero para la madre de Espinosa las condenas son "un chiste".

“Quiero que se haga Justicia. Van a hacer dos años”, dijo a la prensa antes de hablar con Negro. También contó que en el barrio vive asustada. “Me acuesto con miedo, me despierto con miedo. En la noche cuando salís no sabés qué te puede pasar”, dijo.

Luego, la pareja fue a hablar con el ministro del Interior y le reprochó por el avance de la investigación. El hombre incluso le dijo al ministro que le daban ganas de “tomar justicia en mano propia”. “No, no, no”, le respondió Negro, que le señaló que eso nunca puede ser una opción y se comprometió a ponerse arriba del caso.

Cerro Norte durante una recorrida durante el lanzamiento del plan Más Barrio Leonardo Mainé

La explicación de Sánchez

En un tono distinto, otro vecino se acercó a saludar al secretario de Presidencia. Sánchez aprovechó para contarle de qué va el proyecto.

“La idea del Más Barrio es venir a hablar con los vecinos. Después de ver cuáles son las carencias y los problemas, tratar de mejorar el equipamiento público, la plaza, la iluminación, si hay que dar una canasta de materiales para la casa…”,

De todas formas, Sánchez le subrayó que “después los vecinos tienen que poner lo suyo para cuidar el barrio”.

“Esa es la idea. Vamos arriba, hermano”, lo despidió el secretario de Presidencia.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, habla con un vecino de Cerro Norte que se le acercó el día del lanzamiento del Más Barrio, con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, al lado Leonardo Mainé

Al rato, en diálogo con la prensa, Sánchez amplió la información sobre el plan y dijo que puede implicar “realojar personas”. Eso se deberá hacer en casos de zonas inundables o donde se tengan que abrir calles para que ingresen los servicios.

El secretario de Presidencia explicó que la idea es que articulen distintos organismos públicos para dar una respuesta integral al barrio. Dijo que “todos los días irán pasando cosas de las distintas oficinas públicas” y puso como ejemplo el trabajo en alumbrado público y en la mejora de conexiones eléctricas.

Sánchez agregó que el objetivo es "ir construyendo comunidad, que la gente sienta que el barrio es un lugar para disfrutarlo, para participar y que sea un lugar seguro". Aunque se buscará que el presupuesto de los ministerios se use de la forma “más eficiente posible”, el gobierno cuenta con dinero extra.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prestó US$ 50 millones y abrió una línea de crédito de cerca de US$ 200 millones para Uruguay, dijo Sánchez.

Lo que se preguntó

Alrededor de las 10:00, los funcionarios de los distintos organismos públicos empezaron a relevar la zona conocida como Los Palomares, donde hay pasajes estrechos y precarios dentro de las manzanas.

En un diálogo informal que mantuvieron con El País, algunos vecinos señalaron que allí está más tranquilo últimamente, pero que los tiroteos son algo común. Dijeron que las bandas les avisan o se “corre la bola” de cuándo va a haber uno.

Una vecina incluso dijo que le ha pasado de estar buscando preocupada a su hijo hasta enterarse de que estaba con una banda. Lo estaban cuidando para que no pasara por una zona donde iba a haber un ataque.

Aunque el centenar de funcionarios, autoridades y periodistas, sumado a lo temprano de la hora, haga lucir Los Palomares como un sitio accesible, lo cierto es que normalmente al Estado le cuesta llegar.

En las recorridas de este jueves –que continúan este viernes– se está yendo a hogares que tenían visitas pendientes del Ministerio de Desarrollo Socal (Mides). Además, están llenando un formulario que si bien es de este ministerio, sus funcionarios no lograron hacerlo llegar a todas partes.

Mapa de Cerro Norte que tenían los censistas durante el lanzamiento del plan Más Barrio Leonardo Mainé

Ese formulario, sobre vulnerabilidad, releva varias dimensiones, según explicó a El País una fuente que trabaja en la implementación del operativo.

Las encuestas se hacen, sí o sí, dentro de los hogares. Y parte del relevamiento justamente refiere a la casa: en qué condición está, qué tipo de confort tiene, cómo está el piso y el techo, si hay peligro de derrumbe, si hay filtraciones.

Ese formulario también consulta cuántas personas viven en cada hogar: qué nivel educativo tienen, cómo es su situación laboral y sanitaria, cuáles son sus ingresos, cómo es su alimentación.

El otro formulario es una autopercepción sobre la seguridad.

Los detalles de Cerro Norte

La idea del gobierno es implementar el Más Barrio en 21 zonas del país, pero se comenzará con cinco este año: además de Cerro Norte, está San Antonio en Maldonado, Cofrisa-Talca en Las Piedras y las ciudades de Durazno y Rivera.

La definición de empezar con este barrio montevideano no fue arbitraria: es uno de los más complicados de la capital.

Inicio del programa Más Barrio en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

Por el lado de seguridad, la seccional que se encuentra en el Cerro, la número 24, fue la segunda con más homicidios en 2025 con un total de 31, por debajo de los 39 de la Seccional 17.

Y en 2024 la del Cerro había sido la comisaría con más homicidios alcanzando 46, como se observa en el Anuario 2025 del Área de Estadística y Criminología Aplicada.

Por otra parte, Cerro Norte tiene un problema de empleo. Hay un 14% de desocupados, según datos que maneja la bancada frenteamplista.

