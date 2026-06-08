Quién era el turista uruguayo que se ahogó en Arraial do Cabo: tenía 41 años y fue dirigente de Nacional

Juan Godoy, exdirigente de futsal en el Club Nacional de Football, murió el pasado viernes tras ahogarse en un en Praia Grande, en Arraial do Cabo (Río de Janeiro). Godoy, de 41 años, presidió el futsal de la institución durante la gestión de José Luis Rodríguez.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Godoy, expresidente del futsal de Nacional, a los 41 años. Hacemos llegar a su familia, amigos y de toda la institución nuestro más sentido pésame, acompañándolos en este difícil momento", publicó el club en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Godoy, expresidente del futsal de Nacional, a los 41 años.



Hacemos llegar a su familia, amigos y de toda la institución nuestro más sentido pésame, acompañándolos en este difícil momento. 🕊️ pic.twitter.com/U8p3x3uF0R — Nacional Futsal (@CNdeFfutsal) June 7, 2026

También le dedicó un mensaje Arriba Bolso, cuenta partidaria de Nacional: "QEPD JUAN. Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Godoy, quien presidiera el Fútbol Sala de Nacional. Nuestro Pésame y un saludo a la Familia y sus amigos".

¿Qué le pasó a Juan Godoy?

La Prefectura de Arraial do Cabo, en Brasil, informó que un turista uruguayo se ahogó en Praia Grande el pasado viernes 5 de junio por la tarde.

En un comunicado, el Ayuntamiento lamentó el incidente afirmó que la zona estaba debidamente señalizada con una bandera roja, indicando un alto riesgo para nadar. El comunicado también señalaba que los socorristas intentaron reanimar al turista, pero sin éxito.

El Departamento de Bomberos informó que fueron alertados de un incidente en el que dos personas se ahogaron en el mar frente a Praia Grande. Indicaron que llegaron al lugar, pero las víctimas ya estaban recibiendo asistencia de equipos municipales.

"Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas, y la Corporación trasladó el cuerpo al Puesto Policial Técnico-Científico Regional (PRPTC) en Cabo Frío", informó la corporación en un comunicado. En las redes sociales, los usuarios afirman que el hombre se metió al mar para salvar a su hijo, que no podía salir del agua.

La Policía Militar declaró que también se contactó con el mando del 25.º Batallón de Policía Militar (Cabo Frio) y que, al llegar al lugar de los hechos, los oficiales fueron informados del fallecimiento de la víctima y permanecieron allí para prestar apoyo a los equipos implicados, tomando las medidas necesarias para gestionar el incidente.

La alcaldía de Arraial informó que está en contacto con la familia, "brindándoles asistencia y apoyo", y también con el Consulado uruguayo en Río de Janeiro para los trámites necesarios.

"La alcaldía de Arraial do Cabo expresa su solidaridad con la familia y los amigos en estos momentos de dolor", escribió tras advertir a los bañistas que respetaran la señalización en las playas.

El caso fue registrado en la comisaría número 132 (Arraial do Cabo), y el cuerpo del turista fue enviado al Instituto de Medicina Forense (IML), según informó la Policía Civil. En tanto, desde Cancillería confirmaron a El País que ya se localizó a sus familiares.