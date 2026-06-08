Turista uruguayo se ahogó en una playa de Arraial do Cabo, Brasil; Cancillería trata de contactar a familiares

Un turista uruguayo se ahogó en Praia Grande, en Arraial do Cabo (Río de Janeiro). Aunque todavía no se reveló la identidad, se presume que se trata de un hombre de 41 años, informó la Prefectura de Arraial do Cabo. El País confirmó con Cancillería que se "está tratando de ubicar familiares".

En un comunicado, el Ayuntamiento lamentó el incidente, que ocurrió el viernes 5 de junio por la tarde, y afirmó que la zona estaba debidamente señalizada con una bandera roja, indicando un alto riesgo para nadar. El comunicado también señalaba que los socorristas intentaron reanimar al turista, pero sin éxito.

El intento de socorrer al turista uruguayo en Arraial do Cabo

El Departamento de Bomberos informó que fueron alertados de un incidente en el que dos personas se ahogaron en el mar frente a Praia Grande. Indicaron que llegaron al lugar, pero las víctimas ya estaban recibiendo asistencia de equipos municipales.

"Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas, y la Corporación trasladó el cuerpo al Puesto Policial Técnico-Científico Regional (PRPTC) en Cabo Frío", informó la corporación en un comunicado. En las redes sociales, los usuarios afirman que el hombre se metió al mar para salvar a su hijo, que no podía salir del agua.

La Policía Militar declaró que también se contactó con el mando del 25.º Batallón de Policía Militar (Cabo Frio) y que, al llegar al lugar de los hechos, los oficiales fueron informados del fallecimiento de la víctima y permanecieron allí para prestar apoyo a los equipos implicados, tomando las medidas necesarias para gestionar el incidente.

Asistencia y apoyo

La alcaldía de Arraial informó que está en contacto con la familia, "brindándoles asistencia y apoyo", y también con el Consulado uruguayo en Río de Janeiro para los trámites necesarios.

"La alcaldía de Arraial do Cabo expresa su solidaridad con la familia y los amigos en estos momentos de dolor", escribió tras advertir a los bañistas que respetaran la señalización en las playas.

El caso fue registrado en la comisaría número 132 (Arraial do Cabo), y el cuerpo del turista fue enviado al Instituto de Medicina Forense (IML), según informó la Policía Civil.

Praia do Forno, Arraial do Cabo Foto: Tripadvisor

Con información de OGlobo/GDA