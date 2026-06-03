Recuperaron los cuerpos de la turista uruguaya y el guía de montaña que murieron en Ushuaia

Los cuerpos de Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas fueron recuperados este martes por la tarde, según confirmaron a El País fuentes de la Comisión de Auxilio de Tierra del Fuego. La joven uruguaya y el guía de montaña murieron este lunes mientras realizaban un trekking en el glaciar Vinciguerra.

"Cambiaron un poco las condiciones de clima y los rescatistas bajaron los cuerpos desde la zona del glaciar hasta la laguna, hasta la zona donde podía operar el helicóptero", explicó un integrante de coordinación del servicio 9.1.1.

Alrededor de las 14:30 horas los cuerpos llegaron al helipuerto y de allí fueron trasladados a la morgue del hospital local. Sobre las 16:00 horas finalizó el operativo de recuperación. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la Justicia.

Lo que se sabe hasta ahora de la tragedia en el glaciar Vinciguerra

Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas fueron reportados como desaparecidos este lunes, mientras realizaban un circuito de trekking. Según supo El País con fuentes de coordinación del servicio 9.1.1. en Ushuaia, los cuerpos fueron avistados por grupo de montañistas afines al guía, cuando todavía no estaba el procedimiento judicial".

Glaciar Vinciguerra. Posee una alta dificultad y una exigencia física considerable. Foto: Archivo El País

"Se sabía la zona donde estaban porque en ese sendero hay afluencia y se habían cruzado a otro grupo de escaladores. Es una comunidad y conciencia sobre los otros y al pasar las horas y ver que no aparecían comenzaron llamados consultando por los chicos", detallaron desde el cuerpo de rescate.

Este martes por la mañana el operativo comenzó con un equipo de 25 personas. "Es una zona de montaña, no es un cerro de mucha altura, tiene dificultad media. A pie es una caminata técnica de 4 horas. Tiene un terreno muy pedregoso, se necesita crampones, cuerdas y arneses para acceder", detalló el integrante de la Comisión de Auxilio.

En la mañana de este martes salió un grupo de 9 rescatistas y dos horas más tarde se sumó otro grupo de 16 rescatistas más. Debido a las inclemencias del tiempo, el helicóptero no podía acceder al punto exacto donde se encontraron los cuerpos, así que los equipos de rescate trasladaron a las víctimas a una zona media.

¿Quiénes eran Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas?

Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años, era oriunda de Maldonado. Según confirmó El País con allegados, Marino trabajaba como moza en uno de los restaurantes dentro del hotel-casino Enjoy de Punta del Este. "Era muy querida", detallaron.

Florencia Acosta y María Eugenia Ferreira, dos amigas de la joven, dijeron en rueda de prensa que "era muy aventurera" y que "se enamoraba de los lugares y de las personas". Ferreira dijo que Abril se propuso el viaje "sin programarlo": "Se mandó [al viaje] tal como era ella", explicó.

"Seguimos todo su recorrido estos 12 días. Ella había ido a ese lugar y después se volvió, pero quedó muy enamorada y volvió a ir hasta que pasó lo que pasó", añadió la joven, en referencia al trágico episodio.

Feidas, en tanto, era originario de Ushuaia y un montañista experimentado. En sus redes sociales compartía las experiencias de trekking y montañismo con el grupo 54 Trek & Expeditions.

Su última publicación en Instagram fue horas antes de su desaparición. "Lo que nosotros llamamos el patio de casa, pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar. Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente", escribió junto a imágenes satelitales de la zona.