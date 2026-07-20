Partido Nacional le pidió al presidente Orsi la "remoción inmediata" del ministro Carlos Negro

El Directorio del Partido Nacional emitió este lunes un comunicado en el que pidió al presidente Yamandú Orsi el cese del ministro del Interior, Carlos Negro. Esta demanda llega luego de que el Área de Estadística de Criminología Aplicada (ACEA) de la cartera presentara las cifras de delitos referidas al primer semestre de 2026, que arrojaron un aumento de 6,6% de los homicidios con respecto al mismo período del año pasado.

Para los nacionalistas, la gestión de Negro "ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación". Sostienen que este semestre es "el segundo peor" desde que comenzaron los registros en 2012. "Estos números solo fueron empeorados en el año 2018, en la gestión [de Eduardo] Bonomi", aseguraron.

En cuanto al Plan de Seguridad, manifestaron que en lugar de ser "un cambio de rumbo, ha quedado reducido a anuncios y promesas inconsistentes que no han tenido ningún impacto en la realidad nacional".

Escudo del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

Por otro lado, calificaron como un "mal mensaje" que Negro dijera "que la guerra contra el narcotráfico está perdida". "Esto se ha evidenciado en medidas contradictorias e inentendibles", agregan.

"Un ejemplo de esto han sido las contradicciones sobre la utilización de los vehículos blindados y el traslado de narcotraficantes fuera de la cárcel de máxima seguridad (Casos de Ricardo Cáceres y Luis Fernandez Albín)", añaden. En esa línea, aseguran que no ven "una coordinación de inteligencia que pueda dar combate frontal al crimen organizado. Los cambios en las jerarquías policiales no hacen mas que confirmar la errática conducción", manifestaron.

Asimismo, apuntaron contra la "falta de planificación y gestión" a la promesa de campaña de "2000 policías nuevos para combatir la delincuencia". Sostienen que fue algo que "fue incumplido" y que en el Presupuesto Nacional "se votaron 500 vacantes" para el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) "que aún no han sido llenadas".

Sesión del Directorio del Partido Nacional. Foto: Partido Nacional

"El accionar del ministro del Interior no ha estado a la altura. Esto ha sido por su falta de liderazgo, de conducción y su insuficiente respaldo a la Policía que está trabajando bajo las órdenes de un jerarca ausente, errático y debilitado", subrayaron.

A su vez, criticaron que en el marco de los Encuentros por Seguridad, Negro haya "despectivamente minimizado" las propuestas de los nacionalistas".

"Después de más de un año perdido, el Directorio del Partido Nacional reclama al presidente de la República la remoción inmediata de Carlos Negro ante el fracaso de su gestión en el Ministerio del Interior", concluyeron.

El Directorio del Partido Nacional reclama la remoción del ministro del Interior. pic.twitter.com/7ul1jFP34H — Partido Nacional (@PNACIONAL) July 20, 2026

Las cifras del último semestre

En las cifras presentadas este lunes, pudo verse un aumento en los homicidios dolosos, que pasaron de 183 entre enero y junio de 2025 a 195 en el mismo período de este año, aunque se percibe relativa estabilidad desde el 2022, ya que ese año hubo 190, en 2023 fueron 191 y en 2024, 184.

En total, en este primer semestre hubo 12 casos más que en 2025, una variación porcentual de 6,6, y en un contexto más global implica 12,9% menos en 2018, año en que se registró el pico, con 224.

El informe presentado indica que la concentración del aumento estuvo entre los meses de abril y junio, ya que entre enero y marzo los registros eran inferiores a los de 2025.

Tasas anuales de homicidios Foto: Darwin Borrelli

El 74,9% de los homicidios del primer semestre se cometieron con armas de fuego, lo cual implica un aumento de 11% con respecto al mismo período del año pasado.

Los aumentos más destacados en homicidios estuvieron en Canelones, que pasó de 17 casos en 2025 a 30 en 2026, y en Montevideo, que aumentó de 103 a 114. Como contracara, Durazno disminuyó de nueve a tres y Rivera de siete a uno. El mapa publicado aclara que esta distribución no tiene en cuenta los crímenes en cárceles.

En lo que respecta a Montevideo, las áreas en donde más aumentaron los homicidios fueron las de la seccional 18, ubicada en las inmediaciones de las rutas 8 y 102 y que comprende barrios como Villa García, que pasó de nueve a 20 crímenes, y la seccional 16, que abarca la zona de Ituzaingó y Flor de Maroñas, que pasó de cuatro a 12. Descensos destacados hubo en la seccional 17, que abarca, por ejemplo, a Casavalle y pasó de 26 a 14 homicidios, y la 15, en La Unión, que pasó de seis a dos.