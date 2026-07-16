Negro anunció inicio de patrullaje con blindados y defendió 300 nuevos policías; oposición denuncia 2.000 vacantes

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que el patrullaje de vehículos blindados del Ejército en los barrios con mayor inseguridad comenzará el viernes de la semana que viene y defendió la incorporación de 300 nuevos policías.

Autoridades de la cartera comparecieron este jueves a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Diputados, la cual está encargada de estudiar la Rendición de Cuentas 2025 entregada por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Tras la sesión, Negro aseguró que el proyecto prevé “un incremento de 110 vehículos patrulleros y 220 motos para posibilitar la mayor movilidad de la Policía”.

“A eso hay que sumarle también los recursos tecnológicos que se piensan incorporar, como biometría, inteligencia artificial, cámaras dispuestas en tótems de vigilancia, terminales de autoconsulta y de autogestión”, mencionó.

Con respecto a los cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor —cedidos a través de un convenio con el Ministerio de Defensa—, dijo que se pondrán en funcionamiento el viernes 24 de julio, luego de terminada la capacitación del personal policial que lo operará. Además de estos, el ministerio adquirirá otros cinco blindados que son “más ágiles y pequeños”, para “permitir su ingreso a zonas que son de tamaño reducido”.

Negro también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la oposición y el apoyo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ha expresado hacia su figura en más de una ocasión: “Siempre sentimos el apoyo explícito del presidente desde el día mismo en que comenzamos la gestión y eso no ha variado en absoluto. Por eso nuestra renuncia siempre está presentada. Depende del presidente de la República, tanto la continuidad de este ministro como de cualquiera de los miembros del gabinete”.

Desde la oposición, el diputado colorado Gabriel Gurméndez señaló a El País que Orsi “había prometido los famosos 2.000 cargos policiales para el inicio de su gestión”.

“Lo que nosotros pudimos confirmar, porque nos cuesta mucho conseguir la información, pero hicimos nuestros cálculos, lo planteamos y se nos confirmó, es que existen casi 2.000 vacantes sin llenar en la Policía. Nos anunciaron que esto va a seguir así durante un cierto tiempo y los 300 cargos que se crean van a llevar un proceso seguramente de muchos meses después que estén creados. Es una marca de la falta de sentido de urgencia frente a los hechos”, sostuvo.

“La explicación que dieron es que los procesos de concurso, de liberar las vacantes de ascenso, de hacer las capacitaciones, el ciclo administrativo de los concursos, está llevando mucho tiempo y que en la administración anterior hubo un momento que hubo un pico”, agregó.

Por su lado, el diputado blanco Pablo Abdala señaló en rueda de prensa que hay una “contradicción” entre Negro y Sandra Lazo, ministra de Defensa, quien ayer en comisión aseguró que sería necesaria una ley como marco normativo en caso de que militares participen en los operativos de patrullaje con blindados.

“El ministro reiteró en el día de hoy que no se requiere ley, que él entiende que no corresponde que eso venga al Parlamento a los efectos de definir el marco legal”, dijo.

Abdala también cuestionó, sobre los cargos de 500 policías y 500 operadores penitenciarios creados en el Presupuesto, que “recién ahora están haciendo el llamado para los primeros 200”.