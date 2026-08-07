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Noticias de Ministerio del Interior en El País Uruguay

Fachada del edificio sede del Ministerio del Interior.

Ministerio del Interior abrió llamado laboral con sueldo de $63.937 para 223 cargos

El País
Servicios
07/08/2026, 13:25
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Por El País
Luis Fernández Albín fue extraditado a Uruguay

Preocupación en INR tras resolución judicial que autorizó visita conyugal al líder narco Fernández Albín

Agustín Carballo
Policiales
06/08/2026, 16:34
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Por Agustín Carballo
Operativo Policial en Tres Cruces

Mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en un comercio del barrio Tres Cruces: su pareja fue detenida

El País
Policiales
03/08/2026, 07:28
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Por El País
El ministro del Interior, Carlos Negro.

Negro aguarda por informe de impacto de Barrios Sin Violencia como “elemento de juicio” para definir si plan continúa

Tomás Gutiérrez
Política
01/08/2026, 04:00
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Por Tomás Gutiérrez
Ministerio del Interior busca a Washington Matías Sánchez González, requerido por tentativa de homicidio a un policía.

Buscan a un hombre de 31 años por tentativa de homicidio a policías durante rapiña a residencial del Prado

El País
Policiales
31/07/2026, 14:16
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Por El País
Escena del asesinato, homicidio.

El mapa de los grupos criminales en Montevideo: clanes, alianzas y conexiones bajo investigación de la Policía

Agustín Carballo
Policiales
30/07/2026, 04:00
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Por Agustín Carballo
Martín Aguirre en su columna semanal para En Clave País

"Pudo ser una masacre": el parteaguas que dejó el ataque a balazos en Parque Rodó, según Martín Aguirre

En Clave País
Política
29/07/2026, 11:59
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Por En Clave País
Alerta Amber Uruguay

Uruguay publicó su primera Alerta Amber: buscaban a un adolescente de 13 años que ya apareció

El País
Policiales
29/07/2026, 08:37
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Por El País
Operativo por "picadas".

Una convocatoria, varios destinos: cómo operan las picadas y el despliegue de la IMM y policía para frenarlas

Agustín Carballo
Policiales
28/07/2026, 04:00
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Por Agustín Carballo y Mateo Piaggio
Cazador sostiene un jabalí.

"Me devolvió el alma": historias de vida de cazadores uruguayos, entre el monte, las tradiciones y la ley de armas

Karen Parentelli
Qué pasa
27/07/2026, 03:30
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Por Karen Parentelli
Ministerio del Interior

Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para un cargo con un sueldo que supera $ 150.000: las bases

El País
Servicios
26/07/2026, 13:04
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Por El País
Martín Lema en el Senado.

Lema apuntó a Bergara por "minimizar" las picadas y reclamó atender los "enormes problemas de convivencia"

El País
Política
25/07/2026, 12:15
 · 
Por El País
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