Fusil, rifle, escopetas y armas ocultas en un descampado de Minas fueron incautadas tras un operativo policial

La Jefatura de Policía de Maldonado anunció este lunes la formalización de un individuo y la incautación de varias armas de fuego —algunas de alto calibre— así como de municiones en el marco de la operación Rout-12 II. Esta acción llevó adelante una investigación vinculada a varios hurtos a establecimientos rurales en Maldonado y Lavalleja.

Según un comunicado de la dependencia policial, luego de que se formalizara a un primer implicado, la investigación estableció que una cámara de fotos profesional, que fue incautada en el marco de un allanamiento en Minas, había sido robada en otro de los hechos que estaban siendo investigados. La cámara fue reconocida por la víctima del hurto y estaba valuada en más de US$ 5.000. Tras esto, la Fiscalía solicitó la detención del indagado.

El pasado jueves 9 de julio, detuvieron en Minas a un hombre de 25 años, poseedor de antecendentes penales. Dos días después, fue formalizado por la presunta comisión de un delito de receptación. La Justicia dispuso su arresto domiciliario total con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico con medida cautelar por un plazo de 180 días mientras avanza la investigación.

El hallazgo del arsenal en un descampado

Por otro lado, tras tareas de investigación realizadas entre las fiscalías de 1º y 5.º Turno, personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III, con el apoyo de la Guardia Republicana y de la Brigada Departamental Antidrogas, las autoridades constataron la existencia de un arsenal oculto que se encontraba en un descampado cercano a Minas.

Algunas de las armas incautadas tras el operativo. Foto: captura de video del Ministerio del Interior.

Tras llegar al lugar, se incautaron 11 armas de fuego y algunas habían sido denunciadas como robadas. Se trata de armas de gran calibre, como un fusil calibre 5.56 con cargador y mira de punto rojo, un rifle 308 con mira telescópica, 2 escopetas y una carabina calibre 22LR.

A su vez, se incautaron tres revólveres, tres pistolas y varios cartuchos de distintos calibres. Tras este hallazgo, la operación Rout-12 II lleva un total de 43 armas de fuego y 700 cartuchos incautados.