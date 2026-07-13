Hombre detenido por amenazar de muerte a Carlos Negro: afirmó estar "bajo los efectos de los estupefacientes"
Fue atrapado en un allanamiento en Barros Blancos, reconoció ser el autor de las llamadas. En la vivienda no se encontraron armas; el caso está siendo investigado por Fiscalía.
Un hombre de 30 años fue detenido este domingo tras realizar llamadas al 9.1.1. en las que amenazaba de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, según informó la cartera a través de un comunicado.
De acuerdo a la información policial, el hombre fue atrapado tras un allanamiento en la zona de Barros Blancos. El detenido no contaba con antecedentes penales y reconoció ser el autor de las llamadas. Además, agregó que estaba "bajo los efectos de los estupefacientes".
En el lugar del allanamiento se incautaron teléfonos celulares, pero no se detectó la presencia de armas. El detenido fue entregado a la Justicia y se encuentra a disposición de la Fiscalía de Pando.
Prisión preventiva para la dueña y la encargada de residencial en La Unión
La Fiscalía de Flagrancia y Turno de 15° Turno formalizó la investigación a la dueña y la encargada del residencial en La Unión clausurado el pasado sábado por tener a más de 20 personas mayores en condición de hacinamiento y abandono.
Según informó Fiscalía, ambas mujeres fueron imputadas como presuntas autoras de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa y reiterados delitos de omisión de asistencia. Ambas fueron enviadas a prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.
Policía intervino el residencial irregular este viernes
La Policía intervino el residencial irregular ubicado en la intersección de las calles Mateo Cabral y Comercio, en Montevideo, donde varias personas mayores se encontraban hacinadas y en aparentes malas condiciones de salud.
El allanamiento comenzó sobre las 22:00 horas del pasado viernes, luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos de auxilio que provenían del interior de la casa.
Desde una ventana del inmueble, dos mujeres y un hombre solicitaban ayuda a los gritos a los transeúntes, manifestando que se encontraban encerrados, que habían sufrido caídas dentro del lugar y que necesitaban agua.
Con autorización de una vecina, los funcionarios policiales lograron ingresar al predio a través de la azotea lindera. Allí, localizaron a varias personas mayores distribuidas en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para este tipo de centros asistenciales.
El inmueble no contaba con ningún tipo de cartelería identificatoria ni habilitaciones visibles en su fachada.
La propietaria del lugar reconoció que el establecimiento funcionaba de manera irregular. Asimismo, la mujer admitió que había excedido la capacidad máxima de alojamiento permitida.
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