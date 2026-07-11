Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 11 de julio, por los cuartos de final, a qué hora y dónde verlos

"En el fondo los jugadores sienten que le pueden ganar a Inglaterra, pero tenemos que estar en nuestra mejor versión, si no Inglaterra pasará”, esas fueron las primeras declaraciones del entrenador de Noruega, Stale Solbakken.

Si bien es cierto que el combinado escandinavo viene de dar un golpazo en el Mundial 2026 —eliminó Brasil— sabe que se medirá ante un rival que buscará volver a estar entre los cuatro mejores del certamen. Algo que no logra desde Rusia 2018.

Noruega quiere seguir haciendo historia en la Copa del Mundo, ya que intentará llegar por primera vez a las semifinales de este torneo.

Erling Haaland en uno de los entrenamientos de Noruega. Foto: AFP.

Este duelo estará marcado por el cruce entre dos de los mejores centrodelanteros del momento: Erling Haaland y Harry Kane.

El androide noruego lleva siete tantos, mientras que el delantero del Bayern Múnich acumula seis festejos.

Harry Kane festeja uno de sus dos goles para Inglaterra ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AFP

Noruega vs. Inglaterra

Hora: 18:00.

Estadio: Hard Rock Stadium en Miami.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Asistentes: Nicolas Danos y Benjamin Pages (FRA).

Cuarto: Alejandro Hernández (ESP).

Quinto: José Enrique Naranjo (ESP).

VAR: Jerome Brisard (FRA) y Armando Villarreal (USA).

SVAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Argentina no quiere sufrir ante Suiza

Lionel Messi celebrando un gol con Rodrigo De Paul en la selección argentina. Foto: leomessi en Instagram.

No quiere sufrir. Después de la gran remontada ante Egipto, la selección de Argentina vuelve a salir a escena con una clara misión: no pasarla tan mal ante Suiza.

Los vigentes campeones del mundo vienen de dos llaves en las que eran claros favoritos, pero debieron remar muchísimo para quedarse con la victoria.

Primero fue el triunfo en el alargue ante Cabo Verde por 3-2 y luego en octavos de final doblegó, desde atrás, 3-2 al combinado egipcio.

En ese sentido, el elenco que conduce técnicamente Lionel Scaloni viajó a Kansas con la premisa de mejorar en el aspecto defensivo y no tener que depender tanto de Lionel Messi.

El argentino de 39 años es la gran figura de la albiceleste, debido a que es el máximo goleador del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé. Ambos con ocho festejos.

Enfrente tendrá al país helvético, que viene de eliminar en octavos de final a Colombia tras ganarle 4-3 en la tanda de los penales al haber igualado sin goles en los 120 minutos del partido.

Los dirigidos por Murat Yakin irán al Arrowhead Stadium con la idea de poder lastimar a los vigentes campeones del mundo y así eliminarlos.

Dan Ndoye, futbolista de la selección de Suiza. Foto: Ennio Leanza/AFP.

El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, confesó admirar la mentalidad de las selecciones sudamericanas, y que Argentina es un buen ejemplo “por el hambre de ganar que tiene”.

Suiza y Argentina se midieron en los octavos de final del Mundial 2014, la victoria se la adjudicó la albiceleste por 1-0 con gol en el alargue de Ángel di María. Y ese día, Xhaka jugó para los suizos.

“En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero nos marcaron en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar”, afirmó.

Argentina vs. Suiza

Hora: 22:00.

Estadio: Arrowhead Stadium en Kansas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).

Cuarto: Drew Fischer (CAN).

Quinto: Micheal Barwegen (CAN).

VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Juan Lara (CHI).

SVAR: Marco Di Bello (ITA).

Argentina: Emanuel Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Grant Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.