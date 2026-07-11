El estado de Ignacio Ruglio sobre el penal a favor de Albion en el empate con Deportivo Maldonado

El empate de este viernes entre Albion y Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por la quinta fecha del Torneo Intermedio, que se reanudó luego del parate por el Mundial 2026, estuvo marcado por un penal fino a favor del Pionero, por medio del que consiguió la igualdad final 1-1.

El arquero del conjunto fernandino Diego Segovia fue a buscar una pelota dividida con el delantero de Albion, Carlos Airala. El argentino llegó primero al balón y luego voló tras el impacto con el arquero. El árbitro Javier Feres no dudó en llevarse el silbato a la boca y señalar el punto penal.

Los jugadores del conjunto fernandino protestaron y Jonathan Fuentes desde el VAR se tomó poco más de un minuto para revisar la jugada. Tras la revisión, le dio la derecha a Feres que ni siquiera fue a ver la jugada para confirmar su decisión.

Álvaro López, argentino goleador de Albion, cambió penal por gol con un remate fuerte y al medio, que sentenció el 1-1 a 10 minutos del final del encuentro.

El estado de Ruglio sobre el penal a favor de Albion

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se pronunció mediante un estado de WhastApp sobre la sanción a favor de Albion. Según parece, a su entender no fue penal y se trató de un grosero error arbitral que terminó perjudicando a Deportivo Maldonado, líder de la Tabla Anual con 40 puntos.

Peñarol, ahora con un partido menos, tiene 36 unidades y este domingo juega en el Estadio Centenario (18:30 horas) contra Racing, que está segundo con 37 puntos.

Ruglio expresó: "No le aflojan ni un año. Increíble. Siempre los mismos y siempre a favor de los mismos. Tempranito como para marcar la cancha de arranque".