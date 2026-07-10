Deportivo Maldonado vs. Albion en vivo: empieza la quinta fecha del Intermedio en el Campus de Maldonado

Desde las 19:00 horas de este viernes, Deportivo Maldonado y Albion se enfrentan en el estadio Domingo Burgueño Miguel fernandino por la quinta fecha del Torneo Intermedio, en la vuelta absoluta para todos los equipos de la Liga AUF Uruguaya luego del parate por el Mundial 2026.

El equipo fernandino llega con un presente inmejorable. Luego de finalizar segundo en el Torneo Apertura con 29 puntos, solo por detrás de Racing, también lidera la Serie B del Intermedio con 10 unidades tras cosechar tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas.

Además, se mantiene en la pelea por la Tabla Anual gracias a la regularidad que ha mostrado durante todo el año. Durante el receso, el entrenador Gabriel Di Noia prácticamente mantuvo todo el plantel.

Las únicas bajas confirmadas del primer equipo fueron Matías Espíndola, cuya salida se hizo oficial en la pasada jornada, y Bruno Mendes, quien no llegó a debutar con la institución.

Carlos Airala, extremo argentino de Albion. Foto: Albion

Albion, por su parte, también fue uno de los equipos que dejó una muy buena imagen durante el primer semestre. El Pionero terminó tercero en el Torneo Apertura con 28 puntos, confirmando que el ascenso no fue casualidad y consolidándose rápidamente en la máxima categoría.

Sin embargo, el inicio del Intermedio no fue igual de positivo y acumula cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, por lo que necesita volver a sumar para no perder terreno. En cuanto al mercado de pases, el conjunto dirigido por Federico Nieves prácticamente no modificó su plantel.

La única baja es la del delantero Nahuel Roldán, quien continuará su carrera en Oriente Petrolero de Bolivia, aunque la transferencia todavía no fue oficializada por el club en sus canales institucionales.

Deportivo Maldonado - Albion

Deportivo Maldonado. D. Segovia; J. Ginzo, H. Menosse, F. Tealde, J. Ramos; S. Cartagena, M. González, S. Ramírez, M. Noble, R. César, C. Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Albion. S. Jaume; A. Pereira, F. Couture, E. Burdín, J. Álvarez; F. Ginella, L. Rodríguez, C. Airala, S. Costa, A. Vera; Álvaro López. DT: Federico Nieves.

Día. viernes 10 de julio

Hora. 19:00

Estadio. Domingo Burgueño Miguel.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Árbitro. Juan Cianni.

Asistentes. Pablo Llarena y Julián Pérez.

VAR. Daniel Fedorczuk.