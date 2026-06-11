Posiciones del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos
Repasá todas las tablas de posiciones de los 12 grupos de la Copa del Mundo que se celebra con la presencia de 48 selecciones entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos se celebra del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio con la presencia de 48 selecciones por primera vez en la historia y acá repasamos las tablas de posiciones de los 12 grupos que conforman la fase inicial de una Copa del Mundo inédita con tres países como sede.
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