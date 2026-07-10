España vs. Bélgica en vivo por el Mundial 2026: la Roja pone a prueba su invicto ante los Diablos Rojos

España y Bélgica se enfrentarán este viernes (16:00 de Uruguay por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en uno de los grandes clásicos europeos que ofrece esta instancia del torneo.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y definirá a un nuevo semifinalista. La Roja llega después de eliminar a Portugal en un duelo muy equilibrado, mientras que los Diablos Rojos vienen de una contundente victoria por 4-1 frente a Estados Unidos, resultado que confirmó su crecimiento tras una fase de grupos con algunas dudas.

España continúa siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato. Los dirigidos por Luis de la Fuente no solo permanecen invictos, sino que además todavía no recibieron goles en cinco presentaciones, una muestra del equilibrio que alcanzó un equipo que combina posesión, presión alta y una notable capacidad para recuperar la pelota en campo rival.

El mediocampo vuelve a ser el gran punto fuerte de la selección española. Rodri marca los tiempos, Pedri o Fabián Ruiz aportan claridad en la circulación y Dani Olmo se mueve con libertad para asociarse con Lamine Yamal, quien sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del Mundial. En ataque, Mikel Oyarzabal atraviesa un buen momento y se consolidó como la principal referencia ofensiva.

La única incógnita pasa por Nico Williams. El extremo del Athletic Club continúa recuperándose de una lesión en el aductor sufrida frente a Uruguay y, aunque evolucionó favorablemente, todo indica que volvería a comenzar el encuentro en el banco de suplentes. Yeremy Pino, por su parte, continúa descartado.

Bélgica llega con el ánimo renovado después de una convincente actuación frente a Estados Unidos. El equipo de Rudi Garcia mostró una versión mucho más dinámica y recuperó la contundencia ofensiva que había faltado durante la primera fase.

Kevin De Bruyne volvería a recuperar un lugar desde el inicio y será el encargado de conducir el juego ofensivo de los Diablos Rojos. A su alrededor aparecen futbolistas de gran desequilibrio como Leandro Trossard, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere, quienes intentarán aprovechar los espacios que pueda dejar España cuando adelante sus líneas.

La gran ausencia belga será Amadou Onana. El volante sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior frente a Estados Unidos y quedó descartado para lo que resta del Mundial, una baja importante por el equilibrio que aportaba en la mitad de la cancha.

En la previa, la Roja parte con un leve favoritismo por el nivel colectivo que ha mostrado durante todo el torneo y por su impresionante solidez defensiva. Sin embargo, Bélgica cuenta con suficientes futbolistas de jerarquía para transformar cualquier partido en un trámite impredecible.

Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica aplaudiendo saludando a la hinchada en partido por el Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Foto: Alex Grimm/Getty Images

España vs. Bélgica: alineaciones confirmadas

Día: Viernes 10 de julio

Hora: 16:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, cuartos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere.

DT: Rudi Garcia.

Árbitro: Michael Oliver. Asistentes. Stuart Burt, James Mainwaring (ENG). Cuarto. Ramon Abatti. Quinto. Rafael Alves (BRA). VAR. Jarred Gillett (ENG). AVAR. Ivan Bebek. SVAR. Joe Dickerson.

Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles.