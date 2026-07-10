AUF continúa la búsqueda del DT de la selección uruguaya luego de no llegar a un acuerdo con Marcelo Broli

No será Marcelo Broli, al menos por el momento, el entrenador encargado de suceder a Marcelo Bielsa tras la temprana eliminación en el Mundial 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el entrenador campeón del mundo Sub 20 en 2023 no llegaron a un acuerdo para el regreso del técnico, ni para esta categoría, ni para la selección mayor como interino, combo que se le habría ofrecido, al menos hasta fin de año.

Días atrás, en entrevista a Ovación, el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, fue consultado por uno de los nombres más cantados a tomar este puesto. "Nosotros tuvimos una conversación con Marcelo. Él tiene una visión de cómo debería acercarse a la estructura y nosotros la estamos procesando, plantearemos nuestra visión y veremos en qué concordamos", expresó el pasado 7 de julio.

Sin embargo, tras esa "conversación", hubo otras reuniones con el DT de 48 años, en las que ambas partes propusieron sus ideas pero el acuerdo no se logró establecer.

En este sentido, Ovación consultó sobre cómo sigue el proceso para designar al nuevo entrenador de la Celeste, que como primer desafío tendrá los amistosos de la fecha FIFA de setiembre-octubre. "Hay que buscar otro entrenador, Broli está descartado (como opción)", confiaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la reunión del jueves por parte del Comité Ejecutivo.

Cabe recordar que un mojón importante para AUF se aproxima en marzo-abril del próximo año, cuando se lleven a cabo las elecciones de las autoridades. Por esa misma razón, la idea es no perder tiempo y el plazo que se trazan desde la selección para definir el entrenador es hasta la próxima semana.

Lo último de Broli fue en la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos, selección con la que rescindió en enero de este año. El trabajo del entrenador uruguayo dio frutos y dos años después dio un salto importante, dejando al equipo entre los ocho mejores del continente. "Nos fuimos en buenos términos, todo el mundo quedó feliz con el rendimiento, sobre todo en los últimos torneos y con cómo crecieron los chiquilines", expresó Broli a Ovación en ese entonces.