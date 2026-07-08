Jorge Giordano con Ovación: qué le dejó Bielsa al fútbol uruguayo, la relación con el plantel y el tema a mejorar

Luego de la eliminación de la selección de Uruguay en el Mundial 2026, Jorge Giordano, Director de Selecciones Nacionales atendió a Ovación en el Complejo Celeste para hablar de las evaluaciones que se están haciendo luego de un golpe inesperado, del relacionamiento entre Marcelo Bielsa y los jugadores, lo que le dejó el rosarino al fútbol uruguayo y cómo se encara la próxima elección del nuevo entrenador.

Además, el floridense explicó por qué el fútbol uruguayo no estaba preparado para Bielsa en los inicios del proceso, recordó todo lo que se hizo para mejorar, mencionó un problema que la AUF debe resolver en lo inmediato y habló de la propuesta para el regreso de Marcelo Broli.

¿Cuánto pega o lastima en la estructura de una selección como la de Uruguay el fracaso en este Mundial 2026?

Muchísimo, porque había mucho trabajo, se había creado un método de trabajo interesante y profundo para poder sostener la clasificación y cuando no se cumple el objetivo, indudablemente pega y pega fuerte.

¿Si bien Bielsa habló de que su ciclo se terminaba con el Mundial 2026, el plan de la AUF era sostenerlo más allá de este torneo?

No estaba definido porque eso estaba muy atado al resultado, muy atado a qué visión tenía él sobre el futuro y realmente no se había avanzado en el futuro porque teníamos como meta el Mundial para después sí evaluar y ver cómo seguíamos.

Ahora están en fases de análisis. ¿Qué incluye eso, cómo se encara y qué aspectos se analizan en esa instancia?

En este proceso todas las áreas cumplen distintas actividades. Nosotros tenemos que analizar todo lo que hicimos en cada área, corregir lo que no ha salido bien, pero por sobre todas las cosas ver si hubiésemos hecho algo distinto si podía influir en el resultado deportivo. En una primera visión creemos que no, pero hay que seguir profundizando y sobre todo en las cosas que se hicieron bien para tratar de mantenerlas y profundizar en lo que nosotros no hemos quedado conformes.

¿Ya detectaron qué cosas se hicieron bien y cuáles no?

Indudablemente nosotros en este proceso hemos tenido momentos difíciles, sobre todo por los temas de convivencia. Es un tema que tenemos que revisar. Pero después estamos muy conformes con lo profesional que fue el proceso, con lo que creció la estructura y en cómo se formaron los profesionales, porque todo eso le generó un valor a la Asociación Uruguaya de Fútbol y hay que defenderlo. Pero de una primera instancia, un pantallazo sería ese.

Más allá de lo institucional y lo que refiere al proceso de selección, ¿se analiza la actuación de jugadores?

No, ese es un parámetro que analiza el cuerpo técnico y obviamente que está en todos los informes que se están preparando. Los informes contienen no solo estadísticas, sino datos conceptuales y filmaciones. Como te decía, es un trabajo muy profesional que para nosotros es importante recibirlo a pesar de que no logramos el objetivo, porque puede ser un punto de crecimiento.

¿Qué pudiste hablar con los jugadores?

Hacía tiempo que no veía un vestuario tan golpeado como el que vi después del partido con España. Vi jugadores con mucha responsabilidad, con mucho dolor y que dejaron todo. Y después que pasan los días que he mantenido algunas conversaciones, el dolor sigue. Pero también se identifica que tenemos un objetivo que es la Copa América 2028 y que ellos están como queriendo que llegue pronto eso para recomponer y volver a lograr resultados.

¿De qué manera afecta esta situación a tu cargo?

Estamos en el fútbol y los resultados son los que definen. Estos cargos dependen exclusivamente de la gente a la que reportás, que en este caso es el Ejecutivo, y son los que toman las decisiones. No tendría una respuesta definitiva porque no es una decisión mía. Yo mientras estoy en el cargo tengo que apartarme de la euforia, apartarme de la tristeza, que en este caso es lo que domina, para tratar de ser profesional y dejar con claridad lo que sucedió en este proceso, qué cosas hay que rescatar, qué cosas no hay que perder y qué cosas hay que mejorar.

Bielsa dijo después del partido con España y lo remarcó en su última conferencia de prensa en el Estadio Centenario que no le dejó nada al fútbol uruguayo. ¿Compartís eso?

No, no lo comparto porque los que convivimos acá durante todo este período sabemos que le dejó muchísimo al fútbol uruguayo, que se preocupó mucho por los futbolistas, por el entorno, por el lugar, por la infraestructura. Fue un compañero muy profesional. En estos casos va a suceder lo que siempre sucede: que valoramos los procesos, las personas y las gestiones cuando ya no están. Y seguramente sea así.

¿Cuáles son las cosas más importantes que, a tu entender, le dejó el ciclo de Bielsa al fútbol uruguayo?

Una manera de jugar, más allá de que tuvo momentos muy buenos y otros no tanto. Pero creo que en el Mundial, Uruguay conformó con su postura, con su protagonismo, que creo que era algo que querían ver los uruguayos a pesar de que el resultado tapa todo. Dejó una gran profesionalidad, muchísima jerarquía y muchísima bondad a la hora de compartir y de hacer crecer a la gente por su experiencia y por todos los cargos que había desarrollado anteriormente que eran en clubes de élite y selecciones también.

¿Qué te dejó a vos el tiempo compartido con Bielsa?

Muchísimo. Sobre todo, muchas horas de conversaciones de fútbol que siempre son productivas. Conocer cómo se construyó un proceso para trabajar con jugadores a distancia, que era una cosa que a mí siempre me rondaba en la cabeza cómo podía hacer un entrenador en cuatro o cinco días para presentar a un equipo y jugar. Ser parte de ese método, haberme sentido escuchado, haberme sentido útil. A todos los que estamos acá nos dejó un gran aprendizaje y sobre todo, reflexiones, procedimientos, maneras de comportamiento. Como te decía anteriormente, fue un gran compañero de trabajo con mucha bondad.

Hacía tiempo que no veía un vestuario tan golpeado como el que vi después del partido con España. Vi jugadores con mucha responsabilidad, con mucho dolor y que dejaron todo

¿Se dejaron las bases sentadas para que el próximo proceso de selección siga la línea de juego de Marcelo Bielsa?

Es como que hay un mojón, hay como un “se puede” y cuando nosotros lleguemos a instancia de elección de entrenadores, es un punto que debe estar arriba de la mesa.

¿Impulsó Bielsa o recomendó cambios o mejoras en la infraestructura de las cosas que rodean a la selección?

Sí, por supuesto. Activamente.

¿Cuáles?

Diseño, austeridad, respeto a lo que había y a lo que encontramos nosotros. Sobre todo, mucho pienso a la hora de darle espacios a la selección con muchísima austeridad.

¿Influyó en algo que no fuera uruguayo el entrenador de la selección?

No, no creo. Somos muy similares y el fútbol tiene un idioma universal. No creo que ese sea un elemento por el cual no se haya logrado el objetivo.

Vos hablaste de que no hubo problemas de relacionamiento ni falta de respeto, pero evidentemente algo de la relación se rompió tras la Copa América y aquella goleada con Estados Unidos, ¿qué pasó ahí?

Problemas de relacionamiento, de falta de respeto, de malos tratos, eso hay que descartarlo de plano.

¿Pero algo se rompió no?

Bueno, obviamente. Después de la Copa América hubo un proceso de conflicto, por decirlo de alguna manera. Se fue conviviendo hasta que llegó el partido con Estados Unidos y el resultado tan abultado también puso en escena estos temas. Ahí nosotros actuamos, abordamos el problema. Lo primero que teníamos que identificar era si tenía solución. Nosotros sí creemos que tuvo una solución donde el cuerpo técnico procesó, aceptó y modificó algunos de sus procedimientos y también lo hicieron los jugadores. Eso llevó a que tuviéramos un Mundial con muy buena convivencia y que, con mucho respeto, en un momento los futbolistas, después del partido con Cabo Verde, le plantearon al técnico entrenar todos juntos y recibir un poco menos de información. Pero siempre fue en un plano de buena convivencia. Ahora, los entrenadores tienen estilos. Si vos me preguntás si Bielsa es un entrenador cercano al futbolista, afectuoso, paternalista, no es la característica que lo destaca. Lo que destaca es que es un entrenador con mucho método, con mucha información, que a los futbolistas los hace crecer y que él convence desde su sabiduría y desde su propuesta. Y eso es lo que seduce a algunos jugadores y a otros no, como en cualquier plantel de fútbol.

Jorge Giordano en el Complejo Celeste en diálogo con Ovación. Foto: Leonardo Mainé.

¿Cómo veías el relacionamiento plantel-cuerpo técnico desde tu cargo y qué rol jugabas vos ahí?

Lo veía con mucha profesionalidad, afectuoso a la hora de proponer, de darles todo a los futbolistas y con mucha profesionalidad a la hora del entrenamiento.

Como profesional y Director de Selecciones, ¿qué enseñanzas te dejaron estas situaciones? ¿Se tomarán en cuenta estas cosas en la elección del próximo entrenador?

Yo creo que todos tenemos que profundizar en lo que son las relaciones humanas actuales, sobre todo estas nuevas generaciones. Y acá quiero aclarar: no digo ni que sea mejor ni peor que antes. Pero sí hay un cambio generacional, hay un cambio de relacionamiento, hay un cambio en el problema más grande que tienen las organizaciones, que es la comunicación interna y la comunicación externa. Si nosotros no mejoramos nuestra comunicación interna y no mejoramos nuestra comunicación externa, si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer como organización y no nos adaptamos a estas nuevas generaciones, reitero, ni mejor ni peor, distintas y que utilizan otros medios de comunicación, evidentemente vamos a seguir teniendo problemas.

¿Va a ser un punto clave ese en la elección del nuevo DT?

Sí, por supuesto. Pero nosotros tenemos que abordarlo antes ese tema. Tenemos que abordarlo desde los ingresos de los chicos acá. Seguramente tengamos que buscar alguna capacitación y buscar alguna formación en lo que hace a esta nueva modalidad de comunicación. Vamos a sacarle misterio, la comunicación hoy ya no es la de emisor y receptor, sino que es por medio de plataformas o por medio de los teléfonos. A eso están acostumbradas estas nuevas generaciones y nosotros tenemos que profundizar en eso. Y es un tema que tenemos que abordar.

¿Preocupa o considerás que fue un debe que en este Mundial no haya habido ni un solo jugador de la selección Sub 20 campeona del mundo?

No. Esos jugadores fueron observados. Lo que pasa es que siempre sucede en fútbol que cuando no se logra un resultado el que no está, pasa a tener protagonismo. De la selección Sub 20, tres futbolistas compitieron con continuidad. Pero para que esos futbolistas vengan hay que sacar a otros. Entonces la pregunta sería al revés, ¿cómo convoco yo a esos futbolistas y a quién saco de esta selección? Porque esa es la comparación. Por ejemplo, un jugador que tuvo competencia como Luciano Rodríguez, que tuvo una actividad con altibajos y con continuidad en algunos momentos y en otros no. Fue campeón del mundo Sub 20. ¿Es un valor para nosotros? Por supuesto. ¿Tenemos absolutamente todos sus seguimientos? Por supuesto. Ahora, ¿a quién dejás afuera de la selección para traer a Luciano? Esa es la pregunta.

¿Pero no se podía o no se intentó hacer un trabajo especial con esos jugadores que vos mencionabas por fuera de las convocatorias al ser ellos un patrimonio que tiene el fútbol uruguayo?

Se hizo. Te puedo decir que acá se hizo un trabajo con Marichal, con Mouriño, Bernal, Lavega, Homenchencko, muchísimos futbolistas que nosotros los hemos tenido en los procesos de ventana FIFA trabajando con ellos. En este momento el entrenador decidió que había otros futbolistas que estaban mejor que ellos.

"Si nosotros no mejoramos nuestra comunicación interna y no mejoramos nuestra comunicación externa, si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer como organización y no nos adaptamos a estas nuevas generaciones, evidentemente vamos a seguir teniendo problemas"

¿Pero ahí el trabajo a nivel de selección y de estructura tiene un techo no?

El único elemento que vos tenés como entrenador de selección porque no tenés el día a día con el futbolista, es el partido que vas a jugar y si no jugás te vas quedando sin elemento. Igual seguís en contacto, seguís explorando sobre el futbolista, pero yo creo que, más allá de uno o dos nombres, fue una convocatoria justa y que sucede lo que sucede en fútbol: el que no juega o el que no está, cuando no se logra el resultado, pasa a ser el mejor. Pero hay que resistir el análisis después y saber todo lo que se hizo acá con todos esos futbolistas más 10 meses de futbolistas de entre 17 y 20 años que hoy el 66 % juegan en primera y estuvieron en todas las fechas FIFA, viajaron a la Copa América, viajaron al Mundial, y eso generó una camada de futbolistas y un grupo de futbolistas que le dan patrimonio al fútbol uruguayo y a los clubes.

Más allá de todo lo que mencionaste recién, ¿considerás que se pudo haber hecho algo más por fuera de eso para que esa generación de campeones del mundo Sub 20 no quedara tan perdida? ¿Te quedás con pena por eso?

Me quedo con pena sí. Nosotros hoy tenemos que hablar de lo que es la educación del futbolista y no de la educación en el ámbito formal, de la educación de cómo va a organizar su carrera. Y eso no depende exclusivamente de nosotros. El futbolista tiene agente, familia, decisiones que tomar. Y no generalizo, pero muchas veces esas decisiones no están pensadas en lo deportivo, porque un futbolista que termina un ciclo exitoso de ser campeón del mundo, lo que tiene que hacer es jugar para seguir potenciándose. Y no es culpa de la selección que los futbolistas no sigan jugando porque no depende de nosotros. Tendría que analizar caso a caso por qué no jugaron. Pero te puedo garantizar que el denominador común es una mala elección del lugar a donde fueron, porque a veces en la élite, competir con futbolistas que son del mismo nivel es complicado. Entonces hay que tener una educación saber a dónde voy para seguir desarrollándome. Esa es mi visión.

¿Algún futbolista de esa Sub 20 te consultó a vos o a Bielsa a la hora de definir su futuro deportivo?

En algunos casos hubo consultas y en otros no.

¿Qué tan cerca estuvo Bielsa de las juveniles y los entrenadores de juveniles? ¿Hubo intercambios y acercamientos?

Sí, hubo acercamientos. Él hizo un curso interno que duró tres meses para los entrenadores de juveniles y participaron tres, porque Fabián Coito justo estaba con el Sudamericano. Y después todo el proceso de los sparring que fue apoyado por algunos clubes, por otros no tanto, entendible porque los futbolistas son de los clubes y los entrenadores necesitan de los futbolistas. Pero yo creo que esa base de jugadores que entre una cosa y otra trabajó 11 meses con el entrenador y con los futbolistas de la selección mayor, ha recibido una carga de trabajo y un crecimiento en sus cualidades.

¿Influye la educación integral del futbolista a la hora de analizar comportamientos dentro de la estructura de la selección o en su carrera?

Todo lo que es desarrollo integral y cognitivo influye directamente en el rendimiento. Hoy los clubes, todos, se preocupan mucho por la formación de los futbolistas. En algunos casos se sostiene y en otros no. Por lo general, hasta los 17, hasta la Quinta División, están todos o un gran porcentaje insertos en la educación formal. A medida que avanza la carrera, que ya empiezan a tener convocatorias en Primera División, ahí se dificulta un poco más. Pero tampoco es que están todos por fuera ni todos por dentro. Nosotros tenemos la estadística del año pasado y sí decrece en esa franja de edad. Tanto los clubes como nosotros seguimos empujando para que cumplan el sistema educativo formal.

¿Lo consideran importante eso para el futuro del jugador?

Sí, y los clubes hacen mucho por eso. Han conformado equipos interdisciplinarios de asistentes sociales y psicólogos. Acá también los tenemos y trabajamos en conjunto. Hay una gran preocupación, pero es una realidad que a medida que avanza en la carrera, el futbolista va saliendo del sistema educativo.

¿Qué significó para vos el reconocimiento público de Bielsa a tu trabajo?

Obviamente que es el reconocimiento de un gran profesional y así lo asumo. No voy a pecar de falsa modestia, pero te llena, ¿no? Lo que no va mucho conmigo es que sea público, pero cada quien hace lo que le parece y como te dije anteriormente, nosotros fuimos muy beneficiados de que Bielsa estuviera acá, dejó mucho aprendizaje y si nosotros pudimos colaborar en algo, también nos gratifica.

Jorge Giordano en el Complejo Celeste en diálogo con Ovación. Foto: Leonardo Mainé.

¿Tuviste alguna instancia más de comunicación con Bielsa en estos días luego del Mundial?

Sí, sí. Estamos trabajando. Él tiene contrato hasta el 31 de julio. Estamos trabajando porque también hay que dejar las cosas ordenadas, que no haya detalles y en eso los dos somos muy meticulosos y estamos tratando de darle un cierre a esto.

¿El fútbol uruguayo estaba preparado para tener a Marcelo Bielsa como entrenador de la selección?

Los primeros seis meses no. Y eso es un dato importante de nuestro análisis. Los primeros seis meses tuvimos que ir corriendo de atrás a esa profesionalidad.

¿Se pudo resolver eso? ¿Qué se hizo?

Se pudo resolver. Se trató de ir a la par de él y él ayudó mucho con la formación y lo que deseaba de la estructura. Hoy te puedo decir que hay profesionales que son muy valorados dentro de la estructura y también fuera de la estructura por los clubes europeos, por cómo fue la relación. Y eso es un capital que se generó a instancias de él y que nosotros no lo podemos perder.

¿Debe seguir siendo Bielsa el entrenador de la selección?

Es una pregunta difícil de responder. Pero la respondí antes ¿no? Cuando yo digo que vamos a valorar las cosas cuando pase el tiempo y las personas no estén, está un poco implícita la respuesta. Sé que también es un momento difícil y es una respuesta que la tiene que ir dando el tiempo.

¿Si la decisión fuera de Jorge Giordano?

Con todo lo que yo he defendido este proceso y con lo que creo en todo lo que se ha hecho acá, sí. Pero también sé que no depende exclusivamente de mí, que hay muchas cosas que hay que dejar sanar para ver qué sucede.

Más allá de no haber trabajado con Tabárez, ¿encontraste similitudes entre Bielsa y el maestro?

Lo que dejó Tabárez acá es un legado. Yo no trabajé con él, no conocía su método, pero sí sé todo lo que dejó acá y a la gente que formó. Lo que nosotros hicimos fue tomar todo lo que había acá como punto de partida y tratar de darle la impronta que tiene cada persona. Pero siempre apoyándonos en lo que ya se había construido y respetándolo al máximo.

"Marcelo (Broli), como otros entrenadores uruguayos, conoce a la perfección cómo funciona esto, fue parte, también conoce a todos esos futbolistas que dirigió, que seguramente ahora por edad y porque se empiezan a afianzar, empiecen a tener más competencia. Todo eso lo tiene a favor, más lo que es él como entrenador".

¿Ves posible que el fútbol uruguayo genere o tenga en el mediano plazo una figura como la de Tabárez?

Yo creo que se van construyendo los entrenadores a través de sus carreras y después empiezan las características personales. Y es muy difícil reunir todas las características, en este caso de Tabárez, en un entrenador, porque es un docente por naturaleza, una persona con mucho método, con trayectoria, con mucho recorrido y que llegó a la selección e hizo un cambio que es apreciado por todos nosotros. Pero es como en el fútbol, son talentos que aparecen cada tanto. Yo creo que este tipo de entrenadores son talentos de entrenadores que se fueron desarrollando y llegan a ser sabios, talentos, ejemplos. Son esas las cosas que suceden con las personas que destacan.

¿Es verdad que la AUF está esperando una respuesta de Marcelo Broli porque le ofrecieron el cargo de la Sub 20 y un interinato en la mayor?

Nosotros tuvimos una conversación con Marcelo. Él tiene una visión de cómo debería acercarse a la estructura y nosotros la estamos procesando, plantearemos nuestra visión y veremos en qué concordamos.

¿Lo ves como uno de los posibles candidatos a ser entrenador de la selección mayor?

Sí, sí, claro, porque Marcelo, como otros entrenadores uruguayos, conoce a la perfección cómo funciona esto, fue parte, también conoce a todos esos futbolistas que dirigió, que seguramente ahora por edad y porque se empiezan a afianzar, empiecen a tener más competencia. Todo eso lo tiene a favor, más lo que es él como entrenador.

¿Y qué aspectos debe tener el próximo técnico de la selección mayor?

Nosotros lo que tenemos que aportarle al Ejecutivo es un diseño de lo que debería ser el camino de Uruguay desde ahora hasta el 2030 mínimo. Yo creo que debería ir hasta el 2034. No digo que permanezcan las mismas personas, sino que debería haber un lineamiento sobre todo lo que va sucediendo y los cambios que va teniendo el fútbol. Nosotros ahora tenemos todos los años mundiales Sub 17. Para mí, en mi gestión, lo más importante es conformar selecciones desde antes, porque con nuestra formación no alcanza para competir en la élite, y también formar entrenadores que puedan hacer toda una carrera en la selección y que las próximas personas que vengan no tengan la dificultad de estar buscando continuamente entrenadores. Eso sería un ideal: entre los clubes y la selección formamos futbolistas y en la selección formamos también entrenadores que pueden continuar y después cada quien darle su impronta a todo un proceso que se genera. Y para eso el entrenador que venga tiene que tener características de apertura, de involucrarse, de aceptar algunas cosas que son muy fuertes de la organización, en algunos casos recursos humanos. No es tan fácil y tampoco ir rápido no quiere decir apurarse.

¿Qué se le viene ahora a la selección mayor en este cierre de año?

Cuatro amistosos que la fecha FIFA ahora setiembre/octubre es en conjunto, dos partidos en noviembre y dos en marzo. Ahí estamos con la incertidumbre de cómo será la Eliminatoria. Hay una versión de que van a ser Eliminatorias comunes y corrientes y que a pesar de estar clasificados las jugás.

¿Hay rivales confirmados?

No, no hay rivales confirmados, pero estamos trabajando y viendo las posibilidades.