Mathías Olivera tras la eliminación de Uruguay: de "una decepción" a Bielsa se manejó "como un técnico normal"

Mathías Olivera, defensor de la selección de Uruguay, habló por primera vez tras la eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos: "No hay que ser careta y decir otra cosa porque la realidad que se dio es una decepción para todos", inició en diálogo con el Semanario La Prensa.

Al ser consultado acerca de cómo fue el día a día del plantel en la Copa del Mundo bajo el mando de Marcelo Bielsa, respondió que se dio "como con cualquier otro técnico".

A la hora de referirse a la forma de trabajar del técnico, que incluían charlas con los jugadores donde implementaba videos demostrativos, Olivera dijo que Bielsa procedió "como un entrenador normal".

También expresó su sentimiento tras no lograr el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final: "Queda esa amargura y no queda otra que mirar hacia adelante".

Mathías Olivera marca a Mikel Oyarzabal en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El futbolista de 28 años, con actualidad en el Napoli de Italia, fue titular en los encuentros ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España. De hecho, disputó todos los minutos.

Desde su estreno en la Celeste aquel 27 de enero del 2022, por entonces bajo el mando de Diego Alonso, acumula 38 partidos jugados y dos goles.

Marcelo Bielsa y su análisis de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

Marcelo Bielsa habló este miércoles en conferencia de prensa desde el Estadio Centenario e hizo su balance del rendimiento de Uruguay en el Mundial: "Por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Respecto a mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente la gestión que hice de los recursos con los que contaba por la calidad de jugadores con la que contaba, no fue suficiente", comenzó.

Y añadió: "Hicimos lo máximo tanto yo, como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasara por revertir los resultados que obtuvimos".

También elogió las herramientas de las que dispuso para implementar su trabajo diario: "El apoyo que yo he recibido tiene que ver con la estructura que puso la AUF para mí tarea, que fue impecable y la relación con el público, al que le agradezco, lo sentí cercano y de apoyo previo al Mundial y sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto no haber contado con lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron".