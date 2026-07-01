Bielsa se acordó del maestro Tabárez y resaltó el trabajo de Giordano: “Nunca trabajé con una persona como él”

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa duró una hora y 35 minutos ayer en el Estadio Centenario y en un pasaje de la misma, el entrenador rosarino se acordó del maestro Oscar Washington Tabárez y de todo lo que hizo en el Complejo Celeste, pero también valoró y mucho el trabajo de Jorge Giordano como Director de Selecciones Nacionales.

El Loco fue consultado por la contundente frase que deslizó tras la eliminación de Uruguay el viernes en Guadalajara: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”.

Siguiendo con esa afirmación, el argentino agregó en la conferencia de ayer: “Todas las preguntas que ustedes me hacen yo ya las respondí en casa. Todo lo que yo sé, que no es mucho, ni poco, ni demasiado, no sé lo que sé. Pero todo lo que yo sé, lo volqué a cualquier organización, persona o profesional que me lo pidió en estos tres años, sin dejar de responder a cualquiera”.

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

“Pregúntele a cualquiera que me escribió una carta, si se la contesté, si no se la contesté, si lo invité, si no lo invité. Lo que sí tengo, con absoluta certeza y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel. Nunca fue importante. Y a eso, desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo”, dijo el argentino que enseguida se acordó del maestro.

“Es muy raro que yo escriba un prólogo, pero me lo pidieron sobre Tabárez y yo lo escribí. Si usted lo lee (Maestro: El legado de Tabárez) hago un gran elogio a la infraestructura, porque yo creo mucho en la infraestructura. Y el próximo entrenador de Uruguay, el elegido, si tiene duda y ve el complejo, va a tener menos dudas”, explicó Bielsa para seguir elogiando al maestro: “Cuando yo llegué al complejo y vi lo que era, nunca eché a nadie. Es mentira eso. Defendí el patrimonio de la AUF como si fuera mi casa y cuidé ese lugar muy por encima de cómo cuido lo propio. Y si usted va y averigüe, todo lo que está vinculado con Tabárez está recuperado, no ignorado. El sillón de Tabárez hecho con tapitas había que arreglarlo, ubicamos a la persona que lo había hecho, se lo mandamos, estuvo seis meses y no lo devolvió, lo llamamos... Todo lo que hizo Tabárez, yo le saqué brillo. No por mí, por respeto a él, por haber construido ese lugar”.

En la misma línea, el técnico de 70 años también elogió el trabajo de Jorge Giordano y confesó: “Fue un compañero de trabajo extraordinario, una figura, desde mi humilde opinión, irrepetible y que ojalá el fútbol uruguayo no lo timbee. Yo nunca trabajé con una persona como Giordano”.

Bielsa también respaldó las obras impulsadas por el Director de Selecciones Nacionales y cerró diciendo: “¿Por qué sé que no importa nada? Porque la crítica constante de que durante mi gestión se destruyó el complejo no se correspondió con el reconocimiento que merece Giordano por las transformaciones que hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se interesó por lo que yo transmití. Del mismo modo que vino un ingeniero que vivía en Australia y quería ser entrenador. Le dije ‘bueno vení’. Le insinué lo que yo conozco, el hombre aceptó y hoy está trabajando en el fútbol uruguayo”.

"Ese es el único que me acuerdo que se interesó. Del mismo modo que a nadie le importó que lo que hizo Giordano en el Complejo Celeste no sirvió para el más mínimo reconocimiento, los ataques a lo hecho por Tabárez eran todas mentiras. Y no digo nada para no dañar, porque de acá, de todo lo que estoy terminando de hablar, no hay un daño que yo esté haciendo. Solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira. Entonces tengo clarísimo que no dejo nada”.