Bielsa sobre la lesión de Ronald Araujo previo al Mundial 2026: “La sanidad de Uruguay no tuvo nada que ver”

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa sobre el caso de Ronald Araujo, quien sufrió un pequeño desgarro que le privó la posibilidad de estar a la orden de cara a los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con la selección de Uruguay. “De ningún modo la sanidad de Uruguay tuvo algo que ver como con lo de Araujo”, destacó.

Asimismo, Bielsa dio su versión sobre los hechos de cara a la lesión del zaguero del Barcelona. “Llegó molesto en un grupo muscular. Él tiene un grupo que lo asesora en su salud y siempre hay que saber que si tenés dos médicos, no tenés ninguno. Él confiaba en el grupo que lo atiende. Se lesionó haciendo una recuperación en la que Uruguay no tiene nada que ver”, instó.

El director técnico argentino de 70 años confirmó que “Uruguay retardó los tiempos de Araujo” en pos de cuidar al futbolista nacido en Rivera.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

Ni bien se dio a conocer de la lesión del defensor, el propio futbolista tomó la resolución de partir rumbo a Madrid, España, para someterse a un tratamiento con el fin de llegar lo más rápido posible a la competencia en condición. Lo que llevó a que estuviera en el ojo de la tormenta la preparación de Uruguay por sobre exigir el físico de los jugadores y, tal vez, derivar en el la lesión de Araujo.

El tema de Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay

Marcelo Bielsa destacó que Uruguay tiene “cinco jugadores estelares” y son “Araujo, Valverde, De Arrascaeta, Giménez y Darwin”. A su vez, señaló que hacía cuando Giménez y De Arrascaeta “eran convocados y venían con rodaje”. “Les decía: ‘si querían entrenar, entrenen y si no quieren hacerlo, no lo hagan. No quería correr el riesgo que el entrenamiento los disminuya’.

“Lo que ha hecho el Flamengo para que De Arrascaeta se convirtiera en el mejor volante ofensivo, una maravilla. Cuando iba a hacer el primer entrenamiento antes de jugar con España, imagínese cuáles era las posibilidades de él tras dos meses sin jugar. De Arrascaeta es un tipo tan noble que valide este proceso”, expuso Bielsa sobre su resolución de llevar al oriundo de Nuevo Berlín a la Copa del Mundo.

“Que fue lo primero que hicimos, vino el que hizo esa obra de arte (el preparador físico del Flamengo) en convertir a De Arrascaeta en un atleta. De llevar a un jugador de ‘cristal' a un atleta. Esa persona fue el que manejó todo el tiempo, la lesión muscular denunciada por el Flamengo y no tiene nada que ver con lo que hicimos el cuerpo técnico y médico de Uruguay. De Arrascaeta vivió todo el tiempo para su salud”, detalló.