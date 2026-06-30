Marcelo Bielsa: "Nunca tuve un problema con Valverde ni hice más concesiones con otro jugador como con él"

En la conferencia de prensa que brindó este martes para culminar su ciclo como entrenador de la selección de Uruguay, tras la temprana eliminación y fracaso deportivo en el Mundial 2026, el argentino Marcelo Bielsa fue consultado sobre varios puntos, principalmente del relacionamiento con los jugadores.

Entre ellos se refirió a Federico Valverde, el capitán y mayor estrella que tiene el plantel de Uruguay, y a quien sacó a los 53' del partido decisivo contra España. A partir de los rumores sobre problemas de convivencia de la delegación uruguaya en la Copa del Mundo, varios especularon que ese cambio fue una forma de exponer al futbolista, porque dada su categoría para todos debía terminar el partido en la cancha.

"Ustedes me dicen que si saco un jugador al minuto 60 lo expongo, y es algo que no se sostiene. Los entrenadores sacan y ponen jugadores porque es parte de su función, de ninguna manera considero que lo expuse", retrucó el argentino, consultado directamente sobre la situación.

También argumentó: "Nunca tuve un problema con Valverde y creo que nunca hice más concesiones con otro jugador como las hice con él, porque lo merece".

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

"Es un jugador que cuando empezó el trabajo de las Eliminatorias le dije que puede que necesite que juegue de lateral, y le nombré cinco atacantes de la elite mundial a los que anuló en la cantidad de partidos que disputó. Le dije que podía jugar de extremo y le conté los partidos que protagonizó en esa posición. O también puede que juegues en tu posición de volante interior, le dije", aseguró, y también que la respuesta del Pájaro fue de "absoluta generosidad". "En el puesto que necesite", le habría respondido Valverde.

"Le tocaron minutos en posiciones que no son las ideales porque jugó de volante ofensivo, obviamente no es la posición ideal de él, pero en el primero y en el segundo se acomodó a la posición y jugó mejor de lo pensado y tuvo efecto en nuestro juego", explicó.

"Creo que no lo expuse, le demostré un enorme respeto a la forma en la que juega al fútbol", concluyó Bielsa.