Bielsa por las reuniones y el pedido del plantel: “Querían estar unidos y por eso acepté que entrenaran juntos”

En los últimos días de la selección de Uruguay en el Mundial 2026, sobre todo tras el 2-2 ante Cabo Verde, comenzó a circular la información de que se dieron reuniones entre Marcelo Bielsa y los jugadores. El mismo entrenador argentino se encargó de dar su versión de los hechos este martes en conferencia de prensa y reconoció que “sí existieron”.

“Voy hacer referencia porque reuniones hubo muchas desde el partido con Estados Unidos (donde la Celeste cayó 5-1) hasta el mundial. Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados”, sostuvo el entrenador argentino.

“Los jugadores saben que prefiero entrenar en dos grupos. Esa idea fue valorada por ellos mismos al principio, pero cuando me comentaron el deseo de entrenar todos juntos y era absurdo que siguiera con una postura que los jugadores no comparten. La preferencia fue primero hacer que los entrenamientos sean de la mitad. Si se entrena el doble de gente y van a durar el doble. En las circunstancias de la preparación donde había temperaturas por encima de los 30 grados y no es el mismo estar media hora en el campo y no una hora y media. Los dividía en dos grupos para ver a todos los jugadores y eso facilita mi capacidad de observación”, explicó Bielsa.

“Entendí que un pedido de esa naturaleza hacía referencia a que los jugadores querían estar unidos y de hecho a partir de ahí ese pedido fue aceptado por el argumento que me dieron. Coincidí con eso”, manifestó.

“También hubo un pedido a la reducción de las charlas y también la forma de explicar que quería porque siempre opté por hacer determinadas cantidad de charlas y ellos entendieron que ese tiempo se redujera”, indicó.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

“Después del partido con Estados Unidos mantuve charlas con varios grupos de jugadores y charlas que participó el representante de los jugadores en el Ejecutivo de la AUF, Matías Pérez, de reducir las charlas y entrenar todos juntos. Asumí el compromiso de considerarlo y fue un tiempo que me lo plantearon y lo acepté”, apuntó.

Bielsa ahondó sobre cómo eran las charlas que tenía con el grupo de los futbolistas. “Las charlas fueron colectivas sobre el rival y los entrenamientos para reducir tiempo en el campo y los jugadores me pidieron eso que no fueran fraccionados. Charlas colectivas porque hay ejercicios que prefiero no hacerlos para reducir el entrenamientos, entonces lo vemos y explico lo que persigue el entrenamiento, charlas colectivas de los partidos anteriores y fue una de las cosas que querían reducir”, relató.

“Siempre pensé que corregir los errores y resaltar virtudes, charlas individuales con los jugadores, charlas con la FIFA y charla con uno de los héroes de la Cordillera de los Andes. Todo eso lo registré y las charlas no fueron más de 10 minutos. Todo este tema lo revisé y cuando hay un pedido de un grupo previo al Mundial de esta naturaleza, por eso hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a los mentalidades más jóvenes era de hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobre exigir la atención de los jugadores, hasta que me pidieron que eso se interrumpiera porque el destinatario de un mensaje tiene la posibilidad de decir: ‘esto lo prefiero y esto no’”, soslayó.