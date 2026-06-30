Rendición: Fenapes alerta que reasignaciones previstas para ANEP son el 10% de lo que pidió el órgano educativo

Horas antes de conocerse el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, advirtió que los números que manejó el gobierno en el último Consejo de Ministros, donde se abordó este tema, son “realmente preocupantes”.

El Poder Ejecutivo manejó en esa instancia un aumento para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), mediante reasignaciones de otras partidas estatales, de $ 300 millones en 2027, de $ 200 millones en 2028 y la misma cifra en 2029.

La cifra extra para 2027 prevista por el gobierno supone un 10% de lo solicitado la ANEP ($ 3.154 millones), y se ubica también por debajo de lo pedido por los subsistemas ($ 6.076 millones).

Mandacen advirtió que de no obtener más recursos en esta Rendición de Cuentas se estarían "comprometiendo seriamente" elementos fundamentales del sistema educativo. Tanto en materia de infraestructura y mantenimiento, como en figuras de acompañamiento, creación de cargos y la disminución de estudiantes por grupo.

"¿El Parlamento no va a discutir asignar más horas de apoyo a los estudiantes para tramos y asignaturas que tienen mayores dificultades?”, cuestionó el sindicalista en rueda de prensa. ¿No vamos a asignar dinero para mantenimiento e infraestructura? Secundaria hoy no tendría más plata para arreglar la sanitaria de un liceo, la eléctrica o techos comprometidos", dijo.

Además planteó que es "contradictorio" el planteo de ANEP y otros organismos de revincular a unos 5.400 jóvenes que no están inscriptos en ningún centro educativo, y al mismo tiempo asignar un presupuesto que "no brinda" los recursos necesarios para fortalecer las trayectorias educativas.

Tras reclamar un debate a nivel parlamentario sin "discusiones para la tribuna", el sindicalista histórico de Fenapes planteó que evalúan tomar medidas en “varios niveles”.

El Pit-Cnt tendrá una nueva mesa representativa en julio donde se analizará la Rendición de Cuentas. En tanto, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza (CSEU) analiza ya una movilización, mientras que a nivel de Fenapes se convocará un comité ejecutivo esta semana para analizar los números presentados.