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Inumet emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes para gran parte del país: las zonas afectadas

Se prevén "precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", señaló Meteorología.

El País
El País
16/08/2026, 09:15
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Tormenta sobre Montevideo
Tormenta sobre Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas y lluvias abundantes.

En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 11:00 AM o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.", indicó el Instituto Uruguayo de Metorología.

Alertas naranja y amarilla de Inumet
Alertas naranja y amarilla de Meteorología para este domingo 16 de agosto de 2026.
Foto: Inumet.

Lluvias de hasta 250 milímetros: Inumet, Metsul y meteorólogos advierten por la llegada de fuertes tormentas

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: Todo el departamento
Cerro Largo: Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas
Paysandú: Tambores
Rivera: Todo el departamento
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Río Branco y Tupambaé
Durazno: Todo el departamento
Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez, Reboledo y Sarandí Grande
Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú
Río Negro: Todo el departamento
Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio y Termas del Daymán
Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco
Treinta y Tres: Todo el departamento

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País

Inumet emite aviso a la población por "tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas" a partir del domingo

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