El pronóstico para el domingo 16 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de domingo 16 de agosto de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 16 de agosto de 2026 el tiempo en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad e inestabilidad en buena parte del país, con un rango térmico nacional que irá desde 11°C hasta 26°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h y ráfagas fuertes asociadas a las tormentas. Durante la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas, mientras el viento del sector este aumentará a 10-40 km/h y mantendrá ráfagas fuertes asociadas a las tormentas; mínima de 14°C y máxima de 26°C.
Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas; el viento será del noreste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h y ráfagas fuertes vinculadas a las tormentas. En la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, acompañado por viento del sector este a 10-30 km/h, períodos de variables de 0-10 km/h y ráfagas fuertes asociadas a la actividad eléctrica; mínima de 15°C y máxima de 23°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento rotará del noreste al sector sur a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento soplará del sur al sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h; mínima de 12°C y máxima de 19°C.
En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento irá del noreste al sector sur a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche se prevé nubosidad abundante, mejoras temporarias, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento variable que afirmará del sureste a 05-30 km/h; mínima de 12°C y máxima de 19°C.
En el este, la mañana estará cubierta, con nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sector norte a 10-40 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche el cielo continuará cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, mientras el viento rotará del sector norte al sector sur a 10-30 km/h; mínima de 11°C y máxima de 19°C.
En Punta del Este, la mañana se mantendrá cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas; el viento irá del noreste al suroeste a 10-40 km/h. En la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, también con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, acompañado por viento del suroeste al sureste a 10-40 km/h; mínima de 13°C y máxima de 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con nieblas y neblinas, y precipitaciones; el viento rotará del noreste al suroeste a 10-30 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento soplará del suroeste al sureste a 10-30 km/h; mínima de 12°C y máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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