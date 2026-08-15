Con críticas a Lacalle Pou, desde el FA piden "más unidad que nunca" a los militantes ante caída en encuestas

La vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, encabezaron un acto este sábado en el Teatro El Galpón, a poco de lograr el apoyo de Cabildo Abierto para la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en general, en Diputados.

A sala llena, con la presencia de varios ministros, como Fernanda Cardona, Mario Lubetkin, Tamara Paseyro, Edgardo Ortuño, Juan Castillo, entre otros jerarcas, así como la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, Pereira hizo referencia a la reaparición pública del expresidente Luis Lacalle Pou, en el marco de un acto por los 190 años del Partido Nacional.

“Hablará muy lindo en la Plaza Matriz, pero a la hora de entregar el gobierno, lo hizo con US$ 1.000 millones de déficit fiscal mayor al esperado, y con US$ 1.000 millones en deudas. Eso hubo que enfrentarlo para resolverlo”, apuntó Pereira, en alusión al expresidente.

“Yo entiendo que es muy lindo hablar de poder y de autoridad, pero poder y autoridad también se ejercen para haber colocado los votos para aprobar la Rendición de Cuentas, porque hubieran podido dejar al país sin US$ 31 millones para la infancia, la educación (...)”, lanzó Pereira, en alusión a consignas que planteó Lacalle Pou, vinculado con la falta de apoyo de la coalición.

“Uno puede tener mucho discurso sobre la libertad, de que no se puede ser libre sin trabajo, vivienda y educación, pero en los últimos cinco años, más allá de los discursos, 30.000 compatriotas más engrosaron las filas de los asentamientos en el gobierno de la coalición republicana. No es que ganaron más libertad”, apuntó Sánchez en referencia al "discurso bonito" de Lacalle Pou.

El jerarca apuntó que blancos y colorados intentaron “impedir” que haya Rendición de Cuentas, que dijo, “no es otra cosa que generar recursos para atender a la pobreza infantil”. Esto implicó “trabajar muchísimo” para acordar con Cabildo Abierto.

“Si alguno, alguna vez, dudó que el Frente Amplio iba a poner arriba de la mesa para negociar los derechos humanos o el pasado reciente, se equivocó”, remarcó.

Pereira enfatizó que con el acuerdo para la Rendición "no ganó el Frente Amplio, ni Cabildo Abierto, ganó Uruguay". El frentista adelantó que el gobierno va a presentar en las próximas semanas un proyecto de ley para habilitar una causal jubilatoria anticipada a 60 años, así como se "está trabajando" para que haya un seguro de paro para las empresas unipersonales.

Cosse, por su parte, expresó su “más profundo abrazo” a los legisladores que trabajaron en la Rendición de Cuentas, y “felicitó” particularmente a Sánchez y al presidente Yamandú Orsi por su “capacidad negociadora” para este acuerdo. Consideró “importante” aprobar la Rendición porque “pone el eje en la realidad, con un rumbo justo”, dijo.

Acto del Frente Amplio en el Teatro El Galpón. Foto: Leonardo Mainé.

Pereira, Sánchez y Cosse también enviaron un mensaje de "unidad" a la militancia, en un “mundo que cambió”, y en medio de un contexto en que las encuestas marcan una caída sostenida en la aprobación del gobierno de Orsi.

“Naturalmente que hemos cometido errores, no podemos estar conformes por el resultado que nos dan las encuestas”, reconoció Pereira. “No queremos la política de gente dura, que le habla a gente dura, queremos la política de gente sensible, que le habla a la gente sencilla, al pueblo uruguayo”, dijo.

"Necesitamos más unidad que nunca, porque cuando las cosas están difíciles, los frenteamplistas nos tenemos que juntar", resaltó Sánchez. El jerarca llamó a “apoyar al gobierno, criticando cuando parecen que las cosas están mal, pero por sobre todas las cosas respaldando los avances, porque si no estás tú no habrá milagro”, dijo.

“Nadie se salva solo, nos salvamos todos juntos, si somos capaces de juntarnos para soñar un futuro mejor. Por eso aun cuando las cosas están jodidas, precisamos estar más juntos compañeros (…)”, acotó Sánchez.

Cosse, en tanto, resaltó que hoy “avanza el insulto y la descalificación”, que busca “esparcir la desesperanza”. “¿Quién gana? El delito y los delincuentes, los sabandijas de siempre, los que lavan dinero, los egoístas que no les importa el resto (…) los que no les importa el futuro, porque dicen ‘los que vengan ya se arreglarán'”, afirmó.

“Nuestro único adversario es la realidad”, remarcó Cosse, que llamó a que sea “parte del latido” de los militantes que “los más infelices sean los más privilegiados”. “Nos tiene que doler los miles y miles de desamparados, que los vemos caminando en la calle, por cualquier lugar (…) nos tiene que doler la pobreza”, destacó.

“Lo mejor que tiene el Frente Amplio son los frenteamplistas”, resaltó la vicepresidenta, quien dijo que habló como una "compañera más". “No podemos aceptar todo, tenemos que criticar todo lo que haya que criticar, pero no podemos retraernos como frenteamplistas”, enfatizó.