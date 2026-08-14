Orsi celebra acuerdo con CA y espera que "algún otro legislador de la oposición" vote la Rendición de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró este viernes el acuerdo alcanzado con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, para que los dos diputados de esa fuerza política voten a favor del proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno y así se garantice la mayoría necesaria para su aprobación, dado que el Frente Amplio necesita dos votos extra.

El acuerdo fue anunciado por el excomandante en jefe del Ejército este jueves en conferencia de prensa. Dijo que el gobierno accedió total o parcialmente a todos sus planteos. Otros actores de la oposición, fundamentalmente blancos, colorados e independientes, cuestionaron su postura y él rechazó esas reacciones alegando que están "cargadas de hipocresía y cinismo".

En rueda de prensa en La Coronilla, Rocha, Orsi fue consultado sobre este asunto y respondió: "Siempre son buenas noticias saber que se cuenta con los votos. Él fue a reunirse conmigo a Torre Ejecutiva donde me hizo los planteos y a los pocos días tuvo la respuesta mía".

"Es auspicioso porque nos permite tener la votación en general. No es común en la historia de la vida democrática del Uruguay que no se vote una Rendición, salvo en situaciones excepcionales. Por eso hemos sido optimistas de que no solo sean los votos de Cabildo sino que algún otro legislador de la oposición vote en general y después se votará a favor o en contra de algunos de los artículos", deslizó el mandatario.

La Coalición Republicana unificada anunció semanas atrás en conferencia de prensa que no prestará sus votos para la aprobación del proyecto en general y que, si el texto avanza a la votación en particular, sí apoyará algunos artículos.

"Es importante como imagen país que la estabilidad institucional se refleje en las votaciones de las Rendiciones de Cuentas", planteó el mandatario.

Manini Ríos cuestionó las "reacciones cargadas de hipocresía y cinismo" de la Coalición Republicana

Manini Ríos reafirmó que su fuerza política no forma parte de Coalición Republicana y que hizo "exactamente" lo que había anunciado cuando el gobierno presentó el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento: que lo analizaría, que haría una serie de planteos sobre las mejoras que considerara necesarias y que aguardaría una respuesta, y que en caso de ser positiva votaría afirmativamente. El líder de Cabildo Abierto planteó su caso en contraposición a la actitud adoptada por blancos, colorados e independientes, que días después de ingresado el proyecto anunciaron en conferencia de prensa conjunta que no votarían en general, pero que si el proyecto avanzaba sí aprobarían algunos artículos.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Manini Ríos dijo que Orsi dio respuesta "en todos los puntos", lo que mostró "comprensión" y "flexibilización". Resaltó que en "un par de puntos" el gobierno accedió "completamente" a lo planteado por Cabildo Abierto y en otros casos solo "en parte", pero "como en toda negociación, no puede ser 100% como uno plantea".

En este contexto rechazó las críticas que surgieron desde filas blancas, coloradas e independientes. "Gracia o sorpresa me causa la actitud de algunos actores políticos de la coalición. Cabildo Abierto es un partido diferente, no integramos la coalición", sentenció.

Guido Manini Ríos en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé

"Me parece un poquito irrespetuoso criticar la decisión de un partido político que actúa con autonomía", señaló, y entonces deslizó cuestionamientos a dos críticas en particular, una esgrimida por el diputado colorado Felipe Schipani y otra por la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, quien abandonó el partido.

Schipani señaló que con esta decisión "Cabildo Abierto confirma que es el caballo de Troya del Parlamento Nacional", y Manini retrucó, sin mencionarlo: "Hay un legislador menor que habló de caballo de Troya. Caballo de Troya es cuando es algo interno, alguien de adentro que opera contra su organización, pero nosotros no estamos adentro, no somos parte de la Coalición Republicana, no le debemos ninguna obediencia. Tenemos nuestra visión y actuamos en consecuencia".

Quintana, en tanto, acusó de "traición a sus propias bases" a Cabildo Abierto. "Algún actor que no merece ni respuesta usó la palabra traición", respondió Manini. "¿Traición a quién? A la gente no somos nosotros los que la traicionamos, tal vez los traidores a la gente sean los que la pretenden dejar sin la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia con el incremento que está planteado, o sin agentes de policía que se quieren ingresar para mejorar la seguridad, o sin la baja del IVA para las cooperativas de vivienda".

Manini Ríos: "No tenemos nada que ver con la Coalición Republicana"

"No tenemos nada que ver con la Coalición Republicana. Estas reacciones están cargadas de hipocresía y cinismo", apuntó el excomandante en jefe del Ejército.

Manini Ríos cuestionó la actitud adoptada por sus exsocios coalicionistas respecto de la Rendición de Cuentas, quienes anunciaron "con bombos y platillos" que no votarían en general pero sí algunos artículos en particular: "¿Le están tomando el pelo a la gente? Si no votan en general, todo lo demás no existe. Si el lunes no hay voto, el martes no hay sesión. Pareciera como que esto es un juego de ver quién miente más para que la tribuna aplauda".