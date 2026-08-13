Cabildo Abierto confirmó que dará sus votos para que se apruebe la Rendición de Cuentas
Guido Manini Ríos lideró una conferencia de prensa en la que anunció que los dos diputados del partido darán los votos que le faltan al Frente Amplio para la aprobación de proyecto.
Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, anunció este jueves en conferencia de prensa que los dos diputados de su partido darán sus votos para que se apruebe el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno. Con esta confirmación despejó la duda sobre el avance en general del texto, porque hasta ahora solo contaba con la aprobación del Frente Amplio y no tenía la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. En particular, integrantes de la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunciaron que votarán a favor de algunos artículos.
En la conferencia de prensa Manini Ríos estuvo acompañado de los dos titulares de las bancas de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.
Noticia en desarrollo.
¿Encontraste un error?