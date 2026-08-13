"No puede haber tanta demora": blancos y colorados apuntan a "fallos" en plan de vacunación contra meningococo

Desde filas de los partidos Nacional y Colorado apuntan a presuntos “fallos” en el plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el meningococo, ante la falta de habilitación de nuevos cupos en los últimos días para inmunizar a los adolescentes de nueve a 15 años, tras la llegada a Uruguay de 343.000 dosis el lunes de la semana pasada.

“No puede ser que, si se han conseguido las vacunas, permanezcan en la heladera, cuando hay miles de adolescentes que quieren vacunarse y cuyos padres están insistiendo, tratando de agendarlos sin éxito”, destacó a El País el diputado nacionalista José Luis Satdjian.

“No pueden estar los padres tratando de ingresar todas las mañanas a la agenda y encontrarse con una página saturada, caída, con un sistema totalmente colapsado, y que les rebota la solicitud de agenda”, cuestionó el exsubsecretario de Salud Pública (2020-2025), quien afirmó que “faltó previsión y sensibilidad con el tema” por parte de las autoridades sanitarias.

“Tienen que trabajar mucho más en un plan de vacunación que hasta ahora no está dando los resultados esperados. No por culpa de los padres y adolescentes, sino por responsabilidad del MSP”, acotó el diputado.

“Podrían haber tomado los ejemplos que se dejaron en el plan de vacunación covid-19 y haber hecho una anotación total de todos los interesados, y después liberar día y hora para darle tranquilidad a la gente”, deslizó el legislador, que integra la Comisión de Salud Pública de la cámara.

Respecto a que desde el MSP se ha señalado que la campaña de inmunización requiere una “logística importante” en la distribución de las dosis, y que la habilitación de cupos en todo el país depende de las capacidades de los vacunatorios, Satdjian fue enfático: “Todo ese trabajo, que es inmenso, lo tendrían que haber hecho antes, y no ahora estar teniendo vacunas guardadas en la heladera cuando hay adolescentes que la necesitan. Queremos que, de una vez por todas, hagan lo que tienen que hacer, porque a este ritmo vacunar a la totalidad les puede llevar un año”.

Consultado sobre el planteo del gobierno de que gracias a gestiones del MSP se logró adelantar la llegada de las vacunas con las que se planea inmunizar, de forma escalonada, a los menores de dos a 18 años, Satdjian señaló: “¿De qué sirvió todo ese trabajo si ahora tenemos las vacunas, pero están guardadas porque no tenemos capacidad de vacunación? Fallaron en el plan”, insistió.

El diputado nacionalista Andrés Grezzi, también integrante de la Comisión de Salud Pública, dijo por su parte a El País que la vacunación “comenzó mal, con mala organización y planificación”, y valoró que “se llamó a la gente a vacunar a los niños y no se pueden agendar”.

“Tenemos un sistema de vacunación en Uruguay que es muy bueno, con suficientes recursos humanos, cosa que se comprobó en las campañas del covid, pero necesita buena organización y planificación. Con las dosis disponibles se puede vacunar muy rápido si se quiere”, estimó.

No obstante, las críticas se extienden en la oposición. La diputada colorada Nibia Reisch consideró que también hay “fallas” en la campaña que viene desplegando el MSP ante el “aumento inusual” de casos.

“La gente se quiere agendar y no hay cupo”, apuntó Reisch, quien semanas atrás solicitó que el gobierno comprara dosis para vacunar a todos los menores de entre dos y 14 años. “Viene a un ritmo lento la campaña. Hay vacunas y hay brazos, no puede haber tanta demora. Creo que tienen que ser más eficientes”, dijo.

Y añadió: “Creo que no hay mala fe o mala voluntad del MSP. Pero cuando se implementa y se lleva a la práctica algo que planificaron, no está saliendo al ritmo que la gente está esperando que salga”.

Reisch aseguró que todos los días recibe el llamado de familias que le consultan para acceder a las vacunas MenFive, que cubren contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

“Los padres están muy preocupados, hasta tal punto que dudan sobre hacer un esfuerzo para comprarla”, sostuvo la legisladora.

“Estamos teniendo dificultad con 300.000 vacunas que llegaron, cuando en el covid-19, con millones de dosis, fueron muy pocos los problemas, se articuló de otra manera y se fue más eficiente en llegarle a los brazos de la gente”, resaltó la diputada.

El senador frenteamplista Daniel Borbonet, integrante de la Comisión de Salud Pública de la cámara alta, dijo a El País que la campaña de vacunación "se va a ir ordenando". Con la llegada de las 343.000 dosis, "calculo que a lo sumo en los próximos 30 días vamos a estar con toda la población vacunada", agregó.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, indicó este lunes en rueda de prensa que “cada vez más se están abriendo más cupos”. No obstante, en la región sur (Montevideo y Canelones), donde se concentra la población, no se ofrecen turnos para obtener las dosis.

“Estamos llamando a la ciudadanía a que se anote en la agenda porque eso permite optimizar y no desperdiciar una vacuna”, sostuvo la ministra, en referencia a que cada frasco o vial permite la inmunización de hasta cinco personas. De manera que si existe un orden, no hay pérdida de las dosis fabricadas en India.

“Le decimos a cada una de las familias que tengan la tranquilidad de que sus hijos van a acceder a la vacunación”, añadió la pediatra, ante la inquietud por obtener dosis luego de que se informara el 3 de agosto sobre el arribo de los inmunizantes y la apertura gradual de la agenda, que se suele agotar —cada vez que se abre— en pocos minutos, sobre todo en el sur del país.

Durante el mes de agosto, el MSP va a priorizar la vacunación de los jóvenes de nueve a 15 años, y no ha informado aún cuál será el próximo grupo a inmunizar. Quedan pendientes de obtener las dosis —que valen unos 4.000 pesos en las mutualistas— los niños de entre dos y ocho años, y los adolescentes de 16 a 18 años.

Lustemberg reiteró este lunes que está previsto realizar el 20 de agosto una “jornada masiva” de vacunación en todo el país, así como que equipos de prestadores de salud concurrirán a liceos para aumentar la cobertura en adolescentes.

Más allá de la preocupación suscitada por la ampliación de la vacunación gratuita con MenFive, la ministra hizo hincapié en no descuidar la cobertura en los más chicos. Desde julio pasado, se ofrecen las dosis de Bexsero a los bebés de dos meses, cuatro meses y 15 meses, y a los niños de un año con la vacuna de MenFive.