Llegaron a Uruguay 343.000 vacunas contra el meningococo para ampliar la cobertura de jóvenes de dos a 18 años

Este lunes llegaron a Uruguay 343.000 vacunas contra el meningococo, confirmaron a El País fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). Con estas dosis, la cartera que dirige Cristina Lustemberg tiene previsto habilitar, en forma escalonada, la cobertura de todos los jóvenes de entre dos y 18 años.

Temprano en la mañana se reabrió la agenda web para la vacunación con dosis de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y, para los niños de nueve y 10 años, así como los adolescentes de 11 a 15. Se pusieron a disposición 9.000 dosis, el doble que el lunes 27, cuando transcurrió la primera apertura de la agenda.

Los cupos disponibles de la región sur (Montevideo y Canelones) se agotaron en pocos minutos, aunque en el resto de regiones (este, oeste y norte), quedaban fechas disponibles entrada la mañana.

Para obtener un cupo se debe ingresar a la página web del MSP y elegir en qué vacunatorio obtener la dosis.

Cabe puntualizar que no importa el departamento en el que viva cada niño, puede pedir hora e inmunizarse en cualquier vacunatorio del país.

Desde Salud Pública señalaron a El País que es “probable” que este lunes se amplíen los cupos de la región sur frente a la alta demanda. Con el formato de agenda web, las autoridades buscan "aprovechar" todas las dosis.

En caso de obtener un cupo, se debe llevar la cédula de identidad del niño o adolescente el día de la vacunación.

Si una persona que no pertenece al grupo de jóvenes de nueve a 15 años se agenda, “no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada”, marcó el MSP.

Con el lote de 343.000 dosis, y un cupo extra de 40.000 dosis, que llegaría sobre fines de agosto, las autoridades indicaron que alcanzará para brindar cobertura a los menores de edad contra la enfermedad meningocócica por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), que puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis) o como una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante).

Lo que aún no está establecido es cuál es el próximo grupo o franja etaria que recibirá las dosis. Quedan pendientes de inmunización gratuita los niños de dos a ocho años, y los de 16 a 18.

A la fecha se reportaron 23 casos confirmados de meningococo, y siete fallecidos, cuatro de ellos menores de edad.

“A medida que nos vayamos asegurando los lotes y la llegada al Uruguay, en el próximo mes y a mediados de setiembre, vamos a cubrir a todos los niños del país de dos a 18 años”, dijo Lustemberg el viernes pasado en la comisión de Diputados que analiza la Rendición de Cuentas, consta en la versión taquigráfica.

En un contexto de “aumento inusual” de casos, la ministra explicó que uno de los motivos “más importantes” de su reciente viaje a Brasil, en misión oficial a una conferencia organizada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), fue fue para asegurar el arribo de las vacunas.

La directora general de Salud, Laura Llambí, señaló en la misma instancia parlamentaria que Uruguay atraviesa un “aumento inusual” de casos, que “no constituye un brote; no es un brote ni una epidemia, pero sí representa un aumento respecto de lo esperado para igual semana del año”, acotó.

“No se tomó ninguna acción”

Llambí puntualizó que se registraban 22 casos a la semana epidemiológica 27, cuando se habiltó la primera ampliación de la vacunación. Mientras que a la misma fecha, del año 2024, se reportaban 29 casos.

La también internista y docente grado 5 agregó que en 2024 participó de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) que analizó la aplicación de dosis contra meningococo. “Se recomendó adoptar la vacunación, pero en ese momento no se tomó ninguna acción al respecto”, apuntó Llambí.

La jerarca planteó que hasta su inclusión al esquema de vacunación podían acceder a a las dosis solo aquellas familias que "podían pagarlas", algo que se busca revertir.