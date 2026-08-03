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El País Información Policiales

Mujer de 26 años fue asesinada a puñaladas en un comercio del barrio Tres Cruces: su pareja fue detenida

Un hombre de 47 años, pareja y empleado del mismo comercio que la joven, fue ubicado junto al cuerpo. Testigos habían llamado al 9.1.1 por un caso de violencia de género.

El País
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03/08/2026, 07:28
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Operativo Policial en el barrio Tres Cruces.
Operativo Policial en el barrio Tres Cruces.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Una joven de 26 años fue asesinada en un comercio de Duvimioso Terra y Goes, en el barrio Tres Cruces, y el principal sospechoso del crimen es su pareja, un hombre de 47 años que trabajaba en el mismo lugar.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, el caso se investiga como un homicidio por violencia basada en género. La Policía concurrió al lugar porque testigos llamaron al 9.1.1 para denunciar un caso violento sobre las 19:15 de este domingo y, cuando funcionarios de la seccional cuarta concurrieron al local, encontraron ya muerta a la mujer.

El cuerpo tenía "múltiples heridas de arma blanca" y a su lado estaba el hombre de 47 años, quien quedó detenido.

"Según información relevada en el lugar, ambos serían pareja y empleados del mismo comercio", añade el comunicado, que indica que previamente no se registraban denuncias policiales por violencia doméstica.

Hallaron a un hombre gravemente quemado en el patio de su casa en Treinta y Tres; investigan lo ocurrido

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