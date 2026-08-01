Hallaron a un hombre gravemente quemado en el patio de su casa en Treinta y Tres; investigan lo ocurrido

Un hombre de 56 años se encuentra internado en estado grave en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), luego de que fuera encontrado por policías en su casa con quemaduras en partes de su cuerpo.

Según informó la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, durante la tarde del pasado viernes, efectivos acudieron a una vivienda en Prudenco Salvarrey y Atanasio Sierra tras un llamado del 9.1.1. que alertaba sobre un hombre con heridas de gravedad en el patio de su casa.

Los policías constataron que el hombre —que tenía lesiones visibles—se encontraba consciente, aunque sin la posibilidad de decir qué había ocurrido.

Tras ser asistido por personal médico, fue derivado a un hospital local y luego trasladado al Cenaque en Montevideo. Según detallaron desde la dependencia policial, el hombre tiene "quemaduras profundas" que afectan el 20% de su cuerpo.

Por otro lado, Policía Científica trabajó en el lugar. Además, se están analizando los registros de las cámaras de la zona. La investigación del caso es llevada adelante por la Fiscalía Departamental de 2do Turno.

Instalaciones del Centro Nacional del Quemado, Cenaque, en el Hospital de Clinicas, centros de salud publica en Montevideo. Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

Un hombre muró tras chocar su camión contra un limitador de altura

La Jefatura de Policía de Colonia informó el pasado viernes sobre un siniestro de tránsito fatal en Nueva Palmira, donde un camión impactó contra un limitador de altura provocando la muerte de su conductor, un hombre de 38 años.

Según un comunicado de la dependencia policial, las autoridades recibieron sobre las 10:30 horas un llamado a través del 911 en donde se solicitaba presencia de efectivos en la calle Bravo por un siniestro de tránsito.

Siniestro de tránsito fatal en Colonia. Foto: cedida a El País.

Personal de la Seccional 4.ª de Nueva Palmira concurrió al lugar, comprobando allí que el vehículo había chocado con un limitador de altura y que el conductor se encontraba atrapado dentro.

Luego de que personal de Bomberos y emergencia médica trabajaran en el lugar, se confirmó el fallecimiento del conductor, que fue identificado con las iniciales M.S.B.G.

Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las causas del hecho. Además, fue enterada del caso la Fiscalía Letrada de Colonia.