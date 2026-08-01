Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Hallaron a un hombre gravemente quemado en el patio de su casa en Treinta y Tres; investigan lo ocurrido

El paciente presentó lesiones profundas que afectan el 20% de su cuerpo. Tras la primera asistencia médica, fue derivado al Centro Nacional de Quemados en Montevideo.

El País
El País
01/08/2026, 12:37
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Un hombre de 56 años se encuentra internado en estado grave en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), luego de que fuera encontrado por policías en su casa con quemaduras en partes de su cuerpo.

Según informó la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, durante la tarde del pasado viernes, efectivos acudieron a una vivienda en Prudenco Salvarrey y Atanasio Sierra tras un llamado del 9.1.1. que alertaba sobre un hombre con heridas de gravedad en el patio de su casa.

Camión despistó, chocó contra un árbol y se prendió fuego: el conductor logró salir solo con quemaduras leves

Los policías constataron que el hombre —que tenía lesiones visibles—se encontraba consciente, aunque sin la posibilidad de decir qué había ocurrido.

Tras ser asistido por personal médico, fue derivado a un hospital local y luego trasladado al Cenaque en Montevideo. Según detallaron desde la dependencia policial, el hombre tiene "quemaduras profundas" que afectan el 20% de su cuerpo.

Por otro lado, Policía Científica trabajó en el lugar. Además, se están analizando los registros de las cámaras de la zona. La investigación del caso es llevada adelante por la Fiscalía Departamental de 2do Turno.

Cenaque
Instalaciones del Centro Nacional del Quemado, Cenaque, en el Hospital de Clinicas, centros de salud publica en Montevideo.
Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

Un hombre muró tras chocar su camión contra un limitador de altura

La Jefatura de Policía de Colonia informó el pasado viernes sobre un siniestro de tránsito fatal en Nueva Palmira, donde un camión impactó contra un limitador de altura provocando la muerte de su conductor, un hombre de 38 años.

Según un comunicado de la dependencia policial, las autoridades recibieron sobre las 10:30 horas un llamado a través del 911 en donde se solicitaba presencia de efectivos en la calle Bravo por un siniestro de tránsito.

Siniestro de tránsito fatal en Colonia.
Siniestro de tránsito fatal en Colonia.
Foto: cedida a El País.

Personal de la Seccional 4.ª de Nueva Palmira concurrió al lugar, comprobando allí que el vehículo había chocado con un limitador de altura y que el conductor se encontraba atrapado dentro.

Luego de que personal de Bomberos y emergencia médica trabajaran en el lugar, se confirmó el fallecimiento del conductor, que fue identificado con las iniciales M.S.B.G.

Policía Científica trabajó en el lugar para determinar las causas del hecho. Además, fue enterada del caso la Fiscalía Letrada de Colonia.

La Fuerza Aérea voló de Melo a Montevideo para salvar a una mujer con graves quemaduras

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Treinta y Tres

Te puede interesar