Camión despistó, chocó contra un árbol y se prendió fuego: el conductor logró salir solo con quemaduras leves

Un nuevo siniestro de tránsito en rutas nacionales se registró en la noche de este lunes. Casi a las 20:00, a la altura del kilómetro 23 de la carretera 136, en Mal Abrigo, San José, un camión con semirremolque que circulaba de sur a norte despistó y chocó contra un árbol. Luego del accidente, el vehículo tomó fuego.

El conductor del camión, un hombre de 48 años, logró salir por sus propios medios y solo sufrió quemaduras que no serían de entidad, según indicó la Policía Caminera en el parte. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo.

Aún restan determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Lo que se sabe hasta ahora es que las pérdidas fueron totales aunque no llevaba carga.

Camión con semirremolque que se prendió fuego tras un siniestro de tránsito en Mal Abrigo, San José. Foto: Policía Caminera

Madre e hija murieron en un accidente en Lavalleja

Por otro lado, en la mañana del lunes se registró un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja, cerca de Villa Serrana: murieron madre e hija, que circulaban en el mismo vehículo. El parte ampliado de Policía Caminera indica que en ese auto iban por la ruta cuatro ocupantes, de sur a norte, cuando despistó y chocó contra una señalización vertical. Eso provocó que el auto saliera proyectado nuevamente hacia la vía de circulación e impactara frontalmente contra un segundo auto que circulaba en sentido contrario en el cual iba un único ocupante.

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

El conductor del primer auto, un hombre de 57 años, fue trasladado a un hospital de Minas donde le diagnosticaron fractura de tibia. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo. Como acompañante iba una mujer de 57 años que murió, así como una mujer más grande, de 83 años. Una joven de 29 años resultó politraumatizada.

En el otro auto, el conductor, un joven de 28 años, salió ileso. También dio negativo el resultado de la espirometría.

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

Investigan un copamiento en una vivienda en las afueras de Minas

Por otro lado, la Jefatura de Lavalleja también informó de otro evento policial ocurrido en las últimas horas en el departamento. Se trata de un copamiento a una vivienda de las afueras de Minas, en la calle Camino Higuerita, cerca de la escuela 21. El parte señala que una pareja y sus dos hijos adolescentes "fueron víctimas de un copamiento que consumaron cuatro hombres con armas cortas este domingo a la hora 21.30".

"Los autores ingresaron a la vivienda encapuchados, redujeron a los integrantes de la familia y permanecieron allí durante dos horas, retirándose en la camioneta Ford Ecosport propiedad de las víctimas, con $15.000 pesos y una notebook", detalla el parte policial.

Luego se reportó el evento al 9.1.1. y hasta allí fue la Policía, que documentó el hecho y ahora investiga bajo las órdenes de la fiscal Marlene Canosa para intentar dar con los delincuentes.

Accidente fatal en Cerro Largo

Otro siniestro de tránsito fatal se registró este lunes en el departamento de Cerro Largo. La Jefatura informó que fue en el barrio Soñora cerca de las 8:40 de la mañana.

Se trató de un vuelco de una camioneta tipo furgón en Camino de las Diligencias. Personal médico que concurrió a la zona constató la muerte del conductor: "Según las primeras observaciones en la escena, el vehículo habría impactado contra la estructura de un puente sobre la cuneta lateral antes de volcar".