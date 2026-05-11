"Se metió con mi madre": imputan a consumidor que quemó, ató y apuñaló 20 veces a otro tras una discusión

"Lo maté porque se metió con mi madre. ¿Vos no lo matarías?". Esa fue la explicación que un hombre de 33 años le dio a un vecino del barrio Pérez Castellanos después de cometer un asesinato. Víctima y victimario eran consumidores de droga y vivían en la calle, por lo que se conocían de la zona. Un insulto fue el desencadenante de un ataque brutal, en el que el agresor arrojó agua caliente para quemar a la victima, la ató y la apuñaló 20 veces.

El pasado viernes, durante el desarrollo de un operativo para trasladar a personas en situación de calle debido a las alertas meteorológicas, agentes policiales identificaron al ahora imputado, que se encontraba durmiendo en la vía pública y tenía requisitoria pendiente. Fue detenido en ese momento y la investigación en su contra se formalizó al día siguiente.

"Y... hago de todo un poco", contestó cuando la jueza de 32o Turno, Patricia Rodríguez, le preguntó sobre su ocupación. "¿Changas?", intentó aclarar la magistrada, a lo que el hombre respondió: "Sí, changas".

Luego de controlar la legalidad de la detención, el equipo fiscal de Homicidios de 2o Turno relató los hechos. Las fiscales Mirta Morales (titular) e Isabella Pioli (adscripta) se encontraban subrogando a la Fiscalía de 4to Turno, a cargo de Andrea Naupp, que lleva adelante el caso.

En la tarde del 27 de marzo, el imputado mantuvo una discusión con el otro hombre, con quien tenía conflictos recurrentes. Esto ocurrió en un terraplén próximo a las calles Jacobo Varela y Rafael Eguren. En medio del altercado, la víctima lo insultó, haciendo alusión a su madre.

Esto desencadenó la ira del agresor, que primero le arrojó agua caliente con un termo. Lo ató para reducir su capacidad de defensa y después le dio las 20 puñaladas. Tras cometer el asesinato, tiró el cuerpo sobre chapas e intentó taparlo con un horno en mal estado que se encontraba en la calle.

Huyó en bicicleta y se dirigió hacia la casa de su hermana, a quien no veía desde hacía semanas, y le relató lo sucedido con detalles. La mujer no le creyó, hasta que leyó noticias que coincidían con la versión aportada por su hermano. Ante esta situación, llamó a un conocido que es policía, quien la llevó a denunciar y prestar declaración.

Este fue el punto de partida de los investigadores del Departamento de Homicidios de 4to Turno, que recabaron múltiples testimonios de personas que dijeron haber visto a los involucrados juntos momentos antes del homicidio. Además, parte de la secuencia quedó filmada por cámaras de seguridad. Las descripciones físicas que brindaron los testigos sobre el victimario coinciden con las filmaciones y con los hechos relatados por su hermana.

Luego de conseguidos los elementos requeridos, la Fiscalía solicitó una orden de detención, que fue ejecutada por los agentes policiales que participaban del operativo para retirar a personas en situación de calle por alertas climáticas.

"Peligro para la sociedad"

El sábado, la investigación fue formalizada por un delito de homicidio. En la misma instancia se determinó que el hombre deberá cumplir con prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación, medida que podrá renovarse si el caso no se resuelve con anterioridad.

El equipo fiscal alegó que en caso de que no se decretara la prisión preventiva podría existir riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que los testigos declararon revelando su identidad. Incluso su propia hermana manifestó temer por su vida y mencionó un episodio previo en el que el hombre le robó los electrodomésticos a su madre durante el velorio de un hermano.

Las fiscales también mencionaron un posible peligro de fuga, ya que el hombre se encontraba en situación de calle y sin trabajo.

La jueza consideró que los "elementos materiales estuvieron debidamente acreditados" y que se trata de una persona que representa un "peligro para la sociedad", ya que en los últimos años ya había sido condenado por hurto y receptación.