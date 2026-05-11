Homicidio de niño en Colón y ataque a balazos a bebé en Malvín Norte: hay dos personas detenidas

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos avanza en las investigaciones del homicidio del niño de un año en el barrio Colón y en el caso de tentativa de asesinato del bebé de seis meses en el barrio Malvín Norte.

En las últimas horas los investigadores del Departamento de Homicidios lograron avances en lo que refiere el caso del homicidio del niño de 1 año de edad, ocurrido el pasado 27 de abril en las calles pasaje J esquina Bulevard Aparicio Saravia, en circunstancias que un joven de 24 años viajaba con su hijo en un auto y fue atacado por otros hombres, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el hecho resultaron ambos lesionados y dadas las heridas el niño falleció en el centro de asistencia médica. Este lunes se llevó a cabo un operativo en barrio Conciliación, que comenzó en horas de la mañana en procura de los autores. Logrando la detención, en horas de la tarde, de un hombre sin antecedentes penales que fue conducido a Fiscalía de Homicidios.

Bebé baleado en Malvín Norte

Por otra parte, en el caso del ataque a una vivienda en el barrio Malvín Norte el pasado 7 de mayo donde resultó herido un bebé de seis meses por un impacto de arma de fuego se informó que el estado del menor es "estable permaneciendo internado en el Hospital Pereira Rosell".

En cuanto a la investigación, personal del Departamento de Homicidios, luego de varias tareas de inteligencia y análisis de información, llevó a cabo este lunes dos allanamientos en procura del presunto autor, logrando su detención en horas de la tarde. Se trata de un joven de 21 años que cuenta con tres antecedentes penales. Según supo El País, este hombre ya estuvo en prisión y cuenta con dos antecedentes por hurto y uno por receptación. También fue conducido a Fiscalía de Homicidios.