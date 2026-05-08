Balearon a un bebé de seis meses en Malvín Norte: tiene un proyectil alojado en el cráneo y está grave

Un ataque a balazos se registró este jueves de noche en un pasaje de un asentamiento de Malvín Norte. Durante la balacera resultó herido de gravedad un bebé de seis meses que quedó con un proyectil alojado en su cráneo.

La Jefatura de Policía de Montevideo indicó que el bebé resultó herido de arma de fuego y que, tras su traslado al Hospital Pereira Rossell, fue asistido por un médico que diagnosticó que tenía un "proyectil alojado" dentro de la cabeza y que le había provocado una "lesión intercraneana", lo por cual permanecía en estado grave y que sería tratado por un neurocirujano.

La Policía supo de la situación porque cerca de las 22:00 un patrullero se encontraba en la zona haciendo una recorrida por Mataojo y Juan Dobrich cuando los funcionarios escucharon disparos de arma de fuego.

Instantes más tarde, ya en Dobrich y la calle 125, una mujer de 22 años denunció que su hijo de seis meses había resultado herido. La Policía trabajó en la zona y encontró ocho vainas calibre 9 mm.

La Policía Científica realizó un relevamiento y la Fiscalía ya está al mando de la investigación que intentará determinar quiénes fueron los responsables del tiroteo.

Homicidio de un bebé de un año y medio en Colón

La semana pasada, el 27 de abril, un niño fue baleado y murió. El crimen ocurrió en Colón, en el noroeste de Montevideo, específicamente en el cruce de Aparicio Saravia y un pasaje denominado J.

La información que brindó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que poco antes de las 20:00 de ese lunes un joven de 24 años y el bebé ingresaron heridos de arma de fuego a un centro asistencial privado en Garzón y Lanús, en el mismo barrio. Quien los trasladó hasta allí fue un particular.

El adulto, según el diagnóstico médico, sufrió heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo, en su hombro izquierdo y en su oído izquierdo. Con respecto al niño, nada se pudo hacer: murió a causa de los disparos.

Ambos iban en un auto que de repente fue atacado a balazos. Este vehículo fue encontrado a pocos metros del sanatorio.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió hacia la zona del crimen y durante la madrugada del martes emitió un mensaje en su cuenta de X: "Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año".

Según dijo, ese fue el mensaje que le transmitió a la Policía y específicamente al equipo de investigadores: "Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado".