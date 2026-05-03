Falleció la mujer de 25 años que había sido baleada en la cabeza en Cruz de Carrasco

Falleció en horas de la tarde del pasado sábado la mujer de 25 años de edad que había sido baleada en la cabeza cuando se encontraba en vía pública en el barrio de Cruz de Carrasco, según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Tal como informara este medio, el hecho ocurrió en la intersección de Luis Antonio de Pereira y Camino Agazzi. La mujer fue trasladada al Hospital Pasteur en un vehículo por dos personas que la asistieron en el lugar.

Según la información que maneja la Policía, la mujer se encontraba en la vía pública cuando fue alcanzada por un proyectil a la altura del cráneo. Testigos escucharon "varios disparos".

El personal médico que atendió en primer lugar a la mujer diagnosticó que sufrió: "Herida de arma de fuego en la cabeza, ingresada a sala de reanimación para realizarle los estudios correspondientes".

En el último parte médico se informó que se encontraba estable, sin muerte encefálica al momento de la evaluación, aunque se encontraba con riesgo vital.

La Jefatura de Policía de Montevideo detalló que en el lugar trabajó personal del PADO, que preservó la escena, y Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente. También se ubicaron varias vainas en la vía pública.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Homicidios que dispuso el relevamiento de testigos y cámaras. Personal de Homicidios continúa trabajando en la investigación.