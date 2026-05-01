Liberaron a hincha de Peñarol detenido en Brasil: “Reconoció el error, pidió disculpas y se reparó el daño”

En la noche de este jueves se liberó al hincha de Peñarol detenido al robar una estación de servicio en Santa Catarina, Brasil. “Lo que solicitamos es que tratándose de una persona que tenía trabajo y arraigo en Uruguay y que debía volver después del partido, se le otorgue la posibilidad de salir en libertad de confianza. La Fiscalía aceptó esa solicitud”, le confirmó a Ovación el abogado Rodrigo Rey, que trabajó en la defensa del simpatizante Mirasol.

Asimismo, añadió: “Tanto Fiscalía como el juez aceptaron la posibilidad de otorgar una fianza, y lo que hicimos fue coordinar ayer de noche, antes de las 19:00 horas, el pago de la fianza, gracias también a la intervención del consulado uruguayo en Florianópolis”.

Rey recalcó lo siguiente sobre este caso: “Lo más importante era que el compatriota reconociera el error, porque lo que sucedió está mal, se pidieron las disculpas y se reparó el daño causado. Entonces, se evitó generar un daño mayor que hubiera sido una prisión preventiva”.

El letrado detalló que “de ninguna manera este hecho tiene justificación y es completamente distinto en su naturaleza a lo que sucedió en Río de Janeiro”, donde hinchas carboneros fueron atacados por simpatizantes de Botafogo en la antesala al partido entre Peñarol y el Fogão por la semifinal de la Copa Libertadores en 2024 en el Nilton Santos. Por ese episodio fueron detenidos 21 hinchas mirasoles en Brasil y el último fue liberado recientemente, el 24 de febrero 2026.

“Este es un hecho de otras características donde hay una asunción de responsabilidad clara por parte de un compatriota y lo que buscamos como defensa es minimizar el daño. Pero no se trata de justificar, es distinto a lo que sucedió en Río”, enfatizó el abogado.

El robo a una estación de servicio en Santa Catarina

Cabe recordar que el episodio se dio este miércoles cuando un grupo de hinchas de Peñarol fue demorado en la ciudad brasileña de Santa Catarina luego de que se registrara un robo en una estación de servicio en la noche de ese día, mientras los ocupantes de los tres ómnibus se dirigían a São Paulo para el partido en el que el Carbonero cayó 2-0 ante Corinthians por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en la noche del jueves.

Las cámaras de seguridad fueron la prueba para demostrar lo ocurrido que derivó en el accionar de la Policía que incluso provocó que haya un detenido.

Los fanáticos aurinegros llegaron hasta una estación de servicio ubicada en Tijucas (municipio brasileño de Santa Catarina) en la que se efectuaron los robos que llevaron a que tres ómnibus fueran demorados y sus integrantes retenidos en el lugar.

Los allanamientos permitieron recuperar un total de ocho botellas de whisky Johnnie Walker, cuatro de la variedad Black Label y cuatro de la variedad Red Label, todas ellas confirmadas como robadas, según dio a conocer el Diario Razao, de Santa Catarina.

Según consigna el medio norteño, "Policía Militar fue alertada por el Centro de Operaciones alrededor de las 20:56 horas con información de que algunos aficionados estaban robando bebidas alcohólicas en la gasolinera WDcon, en el barrio de Morretes, en el kilómetro 170 de la autopista. Cuando llegó la policía, el estacionamiento de la gasolinera estaba rodeado: decenas de hinchas fueron obligados a sentarse en el suelo mientras se registraban los tres autobuses".