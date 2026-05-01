Libertadores: el nuevo reglamento de desempates ante igualdad de puntos que trastoca posición de Boca y Peñarol

Conmebol impuso un cambio a partir de la edición 2026 de Copa Libertadores y la Sudamericana 2026 que implica una novedad en cuanto al sistema de desempate para sus respectivas fase de grupos. Los puntos seguirán siendo el primer criterio, pero a diferencia de las ediciones anteriores, donde primaba la diferencia de gol, ahora el rubro que pasará a pesar serán los enfrentamientos directos.

Esto ya se había aplicado previamente en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Mundial de Clubes 2025. De hecho, fue por este sistema de desempate, llamado justamente “olímpico”, que River argentino llegó a la última fecha del Mundial de Clubes contra Inter con un escenario particular: si ganaba, avanzaba a octavos; si perdía, quedaba afuera; pero si empataba 2-2, debido a esta modificación en el reglamento, se clasificaban los dos equipos.

Los manuales de competencia de ambas copas establecen que para romper la paridad en puntos "se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos".

Este año el primer parámetro es el enfrentamiento directo entre los equipos empatados en puntos. Hasta la edición pasada, el primer criterio de desempate ante igualdad de puntos era la diferencia de goles; luego, la cantidad de tantos a favor; en tercer lugar, los marcados como visitante y, por último, la ubicación en el ranking de Conmebol.

En un empate entre dos equipos, la fórmula es sencilla: el resultado global, en el ida y vuelta, determinará cual termina por encima del otro. Por ejemplo, en la última edición de la Libertadores, Nacional terminó último, por detrás de Bahía, por diferencia de gol. Sin embargo, con este nuevo criterio de desempate, el Bolso hubiese terminado por encima de los brasileños, con un global de 3-2.

Cuando son tres equipos, el caso actual de Boca

Leandro Paredes en Boca vs. Cruzeiro por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Boca tiene la misma cantidad de puntos que U. Católica y Cruzeiro y aunque los aventaja en diferencia de gol (+3, contra +1 de los chilenos y los brasileños), la clasificación muestra al conjunto de Claudio Ubeda en la segunda ubicación de la tabla, tan cerca de la cima como de ocupar el tercer escalón y caer en puestos de Copa Sudamericana.

Hasta la edición pasada, el primer criterio de desempate ante igualdad de puntos era la diferencia de goles; luego, la cantidad de tantos a favor; en tercer lugar, los marcados como visitante y, por último, la ubicación en el ranking de Conmebol.

Ahora, el primer parámetro es el enfrentamiento directo entre los equipos empatados en puntos. En este caso, Boca, Universidad Católica y Cruzeiro suman dos triunfos y un traspié. Y los tres registran una victoria y una derrota entre sí: Boca le ganó a Católica y perdió con Cruzeiro; Cruzeiro cayó con Católica y venció a Boca; y Católica tropezó con Boca y luego superó a Cruzeiro.

Pero los incisos 1, 2 y 3 de del Artículo 21 especifican que, en esa situación; los criterios a considerar pasan a ser: mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos involucrados (en eso también están empatados), mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la fase preliminar entre sí (todos tienen +1) y, por último, mayor cantidad de goles a favor en esos juegos. En ese sentido, el favorecido es Católica, que convirtió un gol ante Boca y dos frente a Cruzeiro, mientras que el Xeneize y los brasileños convirtieron solo dos cada uno.

Si además estuviesen igualados en ese punto, se activaría el segundo criterio de desempate, que es la diferencia de gol en la totalidad de los partidos del grupo (entrarían los partidos ante Barcelona, que cierra la zona sin puntos) y después se toman en cuenta los goles a favor, el equipo con menos tarjetas rojas, el de menos amarillas y, por último, el sorteo.

Un caso similar se da en el Grupo G que integran Lanús, Liga de Quito, Mirassol y Always Ready. Los primeros tres, con seis puntos, y los bolivianos, sin unidades. Entre los punteros, todos se ganaron entre sí: Mirasol a Lanús, Lanús a Liga y Liga a Mirasol. Pero Liga tiene un gol más en los partidos entre sí, por lo que ocupa la primera posición.

Peñarol, último por las tarjetas

Franco Escobar en la disputa de balón ante Christian Mafla, en el partido entre Santa Fe y Peñarol, por la Copa Libertadores. Foto: AFP.

Distinto es el caso de Peñarol, que está en el fondo de su grupo, consecuencia de la tarjeta roja obtenida. El Carbonero comparte la última posición junto a Santa Fe (1), estando incluso fuera de zona de Copa Sudamericana, al igualar en todos los rubros ante los colombianos, pero quedando atrás por tener una roja (la de Franco Escobar ante el Calamar) ante las cero de su rival.

La caída del mirasol por 2-0 dejó a Corinthians como uno de los únicos dos equipos de la Libertadores con puntaje ideal (9). Por su parte, el equipo de Diego Aguirre quedó relegado, a cinco puntos de Platense (6), el equipo al que debe alcanzar, si quiere soñar con el pasaje a los octavos de final.

Así lo detalla Conmebol en su manual de competencia

Criterios de desempate – Fase de Grupos

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas

6º criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.

Con información de La Nación / GDA.