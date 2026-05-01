Ruglio: "De las crisis se sale con pequeñas actitudes; estar juntos es apoyar al técnico y a los jugadores"

Enviado a San Pablo, Brasil

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló este jueves por la noche tras la derrota 2-0 ante Corinthians por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores y le dio una muestra de respaldo al plantel encabezado por Diego Aguirre: "Nosotros estamos juntos y vamos a seguir juntos. Washi (Aguerre) también habló muy bien. Cuando tenés jugadores que les duele lo que está pasando, que son hinchas, que entran al vestuario pidiendo perdón tenés más chances de salir, así que yo no tengo ninguna duda", inició.

Y agregó: "Lo único que les dije el otro día: 'A mí la actitud contra Wanderers no me gustó porque eso no es Peñarol'; la actitud de hoy con un equipo que fue muy superior a nosotros, de entregarnos para que el partido terminara siendo digno, a partir de ahí se empieza a levantar. Y convencernos de que tenemos tres finales y que es importante también ganarle a Defensor, así que lo que hablamos: mantenernos muy juntos entre nosotros y bien unidos que lo vamos a sacar adelante".

Al ser consultado por Ovación acerca de qué fue lo que más le gustó del aurinegro, respondió: "No, nada, un equipo que fue infinitamente superior a nosotros, pero yo siempre digo, y se los dije el otro día, que de las crisis se sale con pequeñas actitudes. Washi (Aguerre) tapa una pelota ahora al final con el partido en el que ya sabíamos que éramos mucho menos de lo que ellos estaban jugando, y los compañeros fueron a alentarlo y empujarlo, se acercaron. Y, si nosotros empezamos a levantarnos con pequeñas actitudes, vamos a salir. Vuelvo a lo mismo: parece repetitivo pero nosotros vamos a salir si estamos juntos, y estar juntos es apoyar al técnico, a los jugadores porque estamos seguros que se vienen tres finales y que lo podemos hacer bien".

Luego habló de cómo considera que se deben gestionar los resultados adversos: "Lo dijimos todos estos días, lo que pasa que cuando lo decís... el que vive pendiente de lo que se va a decir en las redes y la gente a veces no razona con la cabeza fría con la que hay que reaccionar. Si nosotros no venimos dando pie con bola en el Campeonato Uruguayo, no encontramos la manija, extrañamos a Leo (Fernández), los jugadores se pierden sin él y demás, nosotros tenemos que venir a jugar este partido como lo jugamos, con carácter y demás. Pero sabíamos que Corinthians venía levantando, que tenía un técnico que les venía manteniendo el cero en el arco y lo que terminó pasando fue lo que era muy probable que pasara".

En este sentido, puso el foco en los tres partidos que restan por la fase de grupos copera: "Lo que sí ahora nosotros tenemos tres finales que, si jugamos en Platense como tenemos que jugar y logramos agarrar esos tres puntos, con Corinthians va a ser otro partido en casa y el cierre lo hacemos con los colombianos, entonces nosotros nos tenemos que agarrar de eso, que ahora sí es posible".