El desconcierto de Peñarol: la peor marca de Diego Aguirre, un debut fallido y otra alarma por Luis Angulo

Enviado a San Pablo, Brasil

No vio la pelota. Defendió muy mal, recibió otro gol de balón parado, careció de ideas a la hora de generar fútbol y volvió a perder. Peñarol no dio pie en bola en San Pablo y tras caer 2-0 con Corinthians llegó a seis partidos sin ganar y cerró la primera rueda de la fase de grupos fuera de la zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Y nada cambió en el funcionamiento del equipo de un Diego Aguirre que el lunes 20 de abril dijo que no era momento para los juveniles del club y 10 días después hizo debutar a Facundo Álvez, quien fue titular en la zaga central con 19 años.

El desconcierto es grande. La situación ya pasó a ser crítica porque más allá de los resultados, de las bajas por lesión y de la racha que ya pasó a ser la peor marca negativa de la Fiera como técnico de Peñarol, el equipo no da ni una señal positiva.

Además de carecer de ideas, de toque de pelota y de criterio a la hora de atacar, el aurinegro sigue sufriendo y mucho cuando le llegan al área. Y no importa si es con pelota en movimiento o de pelota quieta. Sufre de todos modos y ese es el gran debe del Mirasol en este pasaje de la temporada.

Gustavo Henrique en la marca de Matías Arezo en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Es que ya son seis los juegos sin triunfos con cuatro derrotas y dos empates con un saldo de 10 goles en contra y solamente cuatro a favor.

Y en ese contexto, el Carbonero salió a jugar un duro encuentro en el Neo Química Arena, donde solo pudo competir menos de 10 minutos porque cuando de pelota quieta el Timao abrió el marcador con un cabezazo de Gustavo Henrique a los 11’, el partido se terminó para Peñarol.

No hubo reacción ni respuesta futbolística. Mucho menos anímica. A los 24’ y luego de la pausa de hidratación, Facundo Alvez quiso enganchar en la salida, la perdió, se la llevó Yuri Alberto y la mandó al medio para la definición en solitario de Jesse Lingard para el 2-0. Historia sentenciada. Solo se podían esperar más goles de Corinthians.

Diego Aguirre en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

La expresión futbolística de Peñarol fue tan pobre que el equipo no generó ni una situación clara de gol en todo el partido y el golero Hugo Souza fue uno más de los 43.770 espectadores que tuvo la noche en el Neo Química Arena.

El Carbonero la sacó regalada. El Timao pudo golearlo, pero con el 2-0 a favor, sacó el pie del acelerador y se conformó con esa ventaja para encaminarse a ganar un Grupo E de la Copa Libertadores que lo tiene al Mirasol en el último lugar de la tabla de posiciones y lleno de dudas, incertidumbres y malas noticias.

Es que anoche, después de haber ingresado a los 56 minutos por Gastón Togni, Luis Miguel Angulo se sintió y solo completó 23 en cancha encendiendo otra vez las alarmas a una semana de un partido decisivo en Vicente López frente a Platense.

Será tan decisivo como vital porque ese encuentro dirá si el equipo de Diego Aguirre logra cortar la racha de partidos sin triunfos y, sobre todo, si está para seguir peleando por el pasaje a los octavos de final o se despide definitivamente de la Copa Libertadores.