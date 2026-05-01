Tras la derrota de Peñarol ante Corinthians, cómo quedó el Grupo E y cuándo vuelven a jugar por Libertadores

Peñarol volvió a caer en la Copa Libertadores. El equipo de Diego Aguirre atraviesa un momento preocupante, con seis encuentros sin ganar y una merma futbolística pronunciada. En su visita al Neo Química Arena, el Carbonero fue superado 2-0 por Corinthians y quedó a cinco puntos de la zona de clasificación a octavos, con nueve por jugar.

Los brasileños dominaron la posesión de la pelota durante todo el juego, dominaron claramente y llegaron al primero luego de un certero cabezazo de Gustavo Henrique, después de un gran centro de Rodrigo Garro, una fórmula que ya le ha dado resultados al Timão y que explotó la falencia del Carbonero en el juego aéreo.

A los 25' el equipo paulista ganó tranquilidad, generando peligro desde la presión de Jessie Lingard, que recuperó e hizo el gol, luego de un buen desborde por izquierda de Yuri Alberto, que lo asistió con un buen centro raso. Peñarol, que resignó la posesión de pelota, nunca se pudo poner en partido y los brasileños cerraron los tres puntos sin pasar zozobras.

El Mirasol quedó contra las cuerdas, irá a Buenos Aires obligado a ganarle a Platense o de lo contrario se despedirá del sueño copero. Pero además, si gana tampoco dependerá de sí mismo.

Así está la tabla del Grupo E

El resultado dejó a Corinthians como uno de los únicos dos equipos de la Libertadores con puntaje ideal (9), junto al sorprendente Independiente Rivadavia, que lidera el Grupo C. Por su parte, el equipo de Diego Aguirre quedó relegado, a cinco puntos de Platense (6), el equipo al que debe alcanzar, si quiere soñar con el pasaje a los octavos de final. El Carbonero además comparte la última posición junto a Santa Fe (1), estando incluso fuera de zona de Copa Sudamericana, al igualar en todos los rubros ante los colombianos, pero queda atrás por tener una roja y su rival 0 (la de Franco Escobar ante el Calamar).

Cuándo vuelven a jugar

Peñarol tendrá que enfrentar a Defensor Sporting el lunes 4 de mayo, a las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo, por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

Por la Libertadores volverá a jugar el jueves 7 en Buenos Aires, visitando a Platense a las 19:00. El Calamar llegará con un día más de descanso, al enfrentar a Estudiantes el sábado 2 por el Apertura de la Liga Profesiona de Fútbol, en el que ya no tiene chance de clasificarse a los octavos de final, por lo que seguramente rote el plantel.

El miércoles 6 el grupo tendrá el enfrentamiento entre Santa Fe y Corinthians, que se medirán en Bogotá, a partir de la hora 21:30. Los brasileños podrán asegurar la clasificación en dicha jornada.