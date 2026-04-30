Movida inédita: la barra de Corinthians recibió a la de Peñarol previo al partido de Copa Libertadores

Enviado a San Pablo / Brasil

La previa del partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores tuvo un hecho poco común este jueves en San Pablo. La hinchada organizada del Timao, Gaviões da Fiel, recibió a la barra aurinegra.

Sin lugar a dudas se trata de una situación casi que inédita ya que pocas veces ocurre algo así. Es que debido a algunos problemas que se dieron entre hinchas del Mirasol y Palmeiras —rival de Corinthians— se temía por algún altercado en San Pablo y por tal motivo, Gaviões da Fiel ofreció su sede para recibir a los uruguayos.

El club aurinegro había informado en la noche del miércoles que se cambiaba el punto de encuentro y en un comunicado expresó: "Se informa que, tras nuevas reuniones en las últimas horas, la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros. El mismo será en la sede de la hinchada organizada de Corinthians “Gaviões da Fiel”, ubicada en Avenida Sérgio Tomás y Rua dos Italianos".

Hinchas de Peñarol y Corinthians en la previa del partido por Copa Libertadores.

"Esta decisión se tomó con el aval de los referentes de ambas hinchadas, que han mantenido contactos en los últimos días en referencia a este partido", agregó la comunicación. Por último, Peñarol recordó que: "Se mantiene el horario de las 15:00 para el encuentro de los hinchas en ese punto pactado, partiendo hacia el estadio a las 17:00".

Y en la jornada de este jueves, los ómnibus en los que venían muchos hinchas del Carbonero comenzaron a llegar a la sede de Gaviões da Fiel, donde tuvieron un más que amistoso recibimiento por parte de sus pares brasileños.

Cabe consignar también que se decidió cambiar el punto de encuentro de la hinchada uruguaya antes de dirigirse a la Neo Química Arena con aprobación de la policía de San Pablo. Los hinchas aurinegros entonces, se dirigieron a la sede de la mayor hinchada organizada de Corinthians para concentrarse y luego fueron partiendo hacia el estadio cuatro horas antes del partido. La sede de los Gaviões da Fiel está ubicada en el barrio de Bom Retiro, en la zona central de la ciudad, y a unos 30 minutos del Neo Química Arena.

Otro dato a destacar es que si bien es algo inédito para la barra de Peñarol ser recibido así por la hinchada de otro club y sobre todo, brasileño, este hecho no es nuevo para los Gaviões da Fiel. Es que la La 12 de Boca Juniors de Argentina y la organizada de Cerro Porteño así como también otras hinchadas sudamericanas ya han recibido este mismo trato recientemente.