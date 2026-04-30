“No son ningún cuco”: exjugadores de Peñarol visitaron al plantel previo al partido de Copa Libertadores

Peñarol enfrenta este jueves desde la hora 21:00 a Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores y luego de que la delegación se instalara en la tardecita del miércoles en el hotel, tuvo la visita de dos exjugadores del club.

Es que al no tener actividad con su equipo, uno por sanción y otro por lesión, Ignacio Sosa y Guzmán Rodríguez, quienes militan en el Red Bull Bragantino, se hicieron presentes en San Pablo para ver a sus excompañeros con los que mantienen una amistad.

Tanto Sosa como Rodríguez no serán parte del plantel del equipo brasileño que este jueves desde la hora 21:30 enfrentará a River Plate de Argentina en el Estadio Nabi Abi Chedid por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El volante no integra el equipo por estar suspendido, mientras que el zaguero sigue con la recuperación de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2025 por lo que ambos optaron por trasladarse desde Bragança Paulista hacia San Pablo para compartir un rato con el plantel de Peñarol.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

Mates mediante, charlas, risas, algunas bromas y cena junto a la delegación Mirasol marcaron la visita de dos futbolistas que dejaron su huella en el club, algo que fue ponderado por Ignacio Ruglio en charla con Ovación en Brasil: “Vinieron Nacho Sosa y Guzmán, se quedaron hasta tarde acá y demostraron el sentido de pertenencia que tienen. Lo mismo que Javi Méndez que me escribe todo los días diciéndome ‘vamos que la banda sale de esta todos juntos’. Te puedo nombrar 20 jugadores en los que Peñarol genera pertenencia, genera amor, genera las ganas de volver. Eso me da un orgullo como presidente porque sé tuvieron un club donde cobraron, donde estuvieron al día y trabajaron cómodos s adiaron y sin problemas. Van a lugares que supuestamente son hermosos desde todo punto de vista y están desesperados por volver a Peñarol. Y eso habla del club que intentamos construir y me da mucho orgullo”.

“Reencontrarse con los compañeros es muy lindo. Vinimos a compartir un rato, tomar unos mates, y ver a la gente con la que compartimos mucho tiempo en estos últimos años”, dijo Nacho Sosa, quien al ser consultado por Corinthians, expresó: “No son ningún cuco. Si bien son un equipo fuerte y son un equipo grande también, de este tienen a Peñarol y en la copa nos hacemos fuertes”.

Por su parte, Guzmán Rodríguez dijo sobre el Timao y remarcó: “Es un equipo un equipo aguerrido, que ahora cambió de entrenador. Siempre fue un equipo aguerrido. El año pasado jugué contra ellos y son los partidos que a mí más me gustan porque son guerras, con las pelotas divididas, con la hinchada que alienta. Y creo que va a ser así contra Peñarol”.