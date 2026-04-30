Quién es Brian Barboza, el juvenil de Peñarol que Aguirre incluyó en el plantel para jugar por Libertadores

Peñarol viajó en el mediodía del miércoles a San Pablo, ciudad en la que por la tarde se instaló en el Hotel Pullman Guarulhos a la espera del encuentro que jugará esta noche desde la hora 21:00 frente a Corinthians en el Neo Química Arena por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Con varias bajas importantes en la lista de convocados, Diego Aguirre apeló a muchos juveniles del club, algunos con más minutos que otros y uno que aún no ha debutado a nivel oficial en el Carbonero.

Se trata de Brian Barboza, futbolista de 17 años que integra el plantel Mirasol de cara al encuentro de este jueves a las 21:00 horas (ESPN y Disney+) y estará a la orden de Diego Aguirre en el Neo Química Arena de San Pablo.

Nacido en Montevideo el 14 de mayo de 2008, Barboza llegó a las formativas de Peñarol en 2017 y desde ese año viene cumpliendo con todo el proceso que hoy lo lleva a ser elegible en Primera División y nada menos que para un partido de Copa Libertadores.

Cabe recordar que Brian estuvo en las convocatorias del Carbonero en los partidos de la Copa de la Liga AUF, torneo de carácter amistoso que se disputó en el inicio del 2026.

Diego Aguirre en la llegada de Peñarol a San Pablo para jugar por Copa Libertadores. Foto: Enrique Arrillaga.

El pibe de 17 años estuvo en el plantel que enfrentó a Central Español en Minas, donde jugó los segundos 45 minutos en el triunfo Mirasol por penales. Luego fue titular en el 1-0 frente a Racing y contra Boston River, que tras empatar 2-2 eliminó al aurinegro por penales en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Por otra parte, hay que remarcar también que Brian Barboza viene cumpliendo el proceso de selecciones juveniles de Uruguay y en los últimos días fue confirmado por Marcelo Bielsa para ser parte del grupo de los sparrings de la Celeste de cara al cierre de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

De Peñarol también fueron convocados a la selección uruguaya como sparringns para esa preparación mundialista el arquero Paulo Da Costa, el zaguero Rodrigo Alvez, el volante Julio Daguer y el atacante Germán Barbas.

Cabe destacar también que Barboza no será el único jugador de las formativas de Peñarol en San Pablo este jueves ya a él se suman Facundo Álvez (zaguero), Matías González (lateral/zaguero), Kevin Rodríguez (lateral), Leandro Umpiérrez (volante), Germán Barbas (atacante), Stiven Muhlethaler (atacante), y Brandon Álvarez (atacante).