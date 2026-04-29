De buen ánimo y con la esperanza de revertir el mal momento: así fue la llegada de Peñarol a San Pablo

Enviado a San Pablo / Brasil

En medio de un muy mal momento deportivo y con la urgencia de buenos resultados, Peñarol llegó este miércoles a San Pablo, ciudad en la que ya se instaló a la espera del partido de este jueves por Copa Libertadores frente a Corinthians.

Y para el encuentro que se jugará desde la hora 21:00 (ESPN y Disney+) Diego Aguirre tiene bajas importantes pero el arribo al Hotel Pullman Guarulhos fue con buen ánimo y esperanza para poder revertir esta racha adversa de cinco partidos sin ganar.

Con algunas sonrisas y en medio de mucha tranquilidad ya que el ómnibus de la delegación ingresó por la parte de atrás al hotel, los jugadores bajaron, se dirigieron a sus respectivas habitaciones y luego pasaron a la merienda.

Cabe recordar que para este partido, Diego Aguirre tiene varias bajas y entre ellas está Franco Escobar quien fue expulsado ante Platense y no podrá ser de la partida en el Neo Química Arena. A eso hay que sumarle las bajas de Leonardo Fernández, quien este jueves regresa a Montevideo tras haber sido operado de la rotura de ligamentos cruzados en España, Javier Cabrera –en el tramo final de la recuperación de esa misma lesión–, Nahuel Herrera –operado del hombro derecho en Madrid –, Emanuel Gularte con un desgarro con desprendimiento muscular y Maximiliano Olivera, también con rotura fibrilar. Tampoco dice presente Eduardo Darias quien no está lesionado, pero se lo cuidará pensando en el partido de la semana próxima ante Platense.

El entrenador sí podrá contar con el retorno a la titularidad por Copa Libertadores de Washington Aguerre quien no estuvo en los dos primeros partidos por suspensión, encuentros en los que Sebastián Britos se hizo cargo de defender la valla del Carbonero.

Franco González y Jesús Trindade en el arribo del plantel de Peñarol a San Pablo para la Copa Libertadores. Foto: Enrique Arrillaga.

En lo que respecta a la delegación de jugadores que viajó, Washington Aguerre, Sebastián Britos son los arqueros, Kevin Rodríguez, Matías González, Facundo Álvez, Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Diego Laxalt y Lucas Hernández los defensores, Jesús Trindade, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Germán Barbas los mediocampistas, mientras que Leandro Umpiérrez, Luis Miguel Angulo, Brandon Álvarez, Gastón Togni, Franco González y Stiven Muhlethaler son los atacantes y Matías Arezo, Abel Hernández y Facundo Batista los delanteros.