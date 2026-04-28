Así se juega la fecha 14 del Apertura que ya ganó Racing: Nacional visita a Albion y Peñarol recibe a Defensor
Pese a que el torneo ya tiene su dueño anticipado, los equipos saben que este fin de semana se ponen en juego puntos claves de cara a la Anual y el Descenso. Mirá cómo están las tablas.
De una manera atípica, volviendo de Melo tras vencer a Cerro Largo, Racing se coronó campeón del Torneo Apertura con dos fechas de anticipación. Deportivo Maldonado y Peñarol jugaron para el equipo Cervecero que pudo festejar su primer título en un torneo corto de Primera División. Recién este domingo, cuando enfrente a Montevideo City Torque en su Parque Roberto por la fecha 14, podrá festejar con su gente.
Pese a que el torneo ya tiene su dueño, los equipos saben que juegan puntos claves en cuanto a la Tabla Anual y el Descenso. Respecto a la última, al día de hoy, Wanderers y Progreso se enfrentan al peor escenario.
No habrá partidos el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, por lo etapa se disputará entre sábado y lunes. Comenzará en el Parque Artigas cuando Juventud de Las Piedras reciba a Wanderers, tendrá la visita de Nacional a Albion el domingo a las 19 horas y cerrará con Peñarol recibiendo a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, el lunes desde 19:30.
Así se juega la fecha 14 del Apertura
Sábado 2 de mayo
12:30
Juventud de Las Piedras vs. Wanderers
Parque Artigas
15:30
Cerro vs. Deportivo Maldonado
Tróccoli
18:30
Liverpool vs. Danubio
Parque Viera
Domingo 3 de mayo
9:30
Progreso vs. Cerro Largo
Parque Paladino
12:30
Boston River vs. Central Español
Campeones Olímpicos (Florida)
15:30
Racing vs. Montevideo City Torque
Parque Roberto
19:00
Albion vs. Nacional
Centenario
Lunes 4 de mayo
19:30
Peñarol vs. Defensor Sporting
Campeón del Siglo
Las tablas de la Liga AUF Uruguaya 2026
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