Así se juega la fecha 14 del Apertura que ya ganó Racing: Nacional visita a Albion y Peñarol recibe a Defensor

De una manera atípica, volviendo de Melo tras vencer a Cerro Largo, Racing se coronó campeón del Torneo Apertura con dos fechas de anticipación. Deportivo Maldonado y Peñarol jugaron para el equipo Cervecero que pudo festejar su primer título en un torneo corto de Primera División. Recién este domingo, cuando enfrente a Montevideo City Torque en su Parque Roberto por la fecha 14, podrá festejar con su gente.

Pese a que el torneo ya tiene su dueño, los equipos saben que juegan puntos claves en cuanto a la Tabla Anual y el Descenso. Respecto a la última, al día de hoy, Wanderers y Progreso se enfrentan al peor escenario.

No habrá partidos el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, por lo etapa se disputará entre sábado y lunes. Comenzará en el Parque Artigas cuando Juventud de Las Piedras reciba a Wanderers, tendrá la visita de Nacional a Albion el domingo a las 19 horas y cerrará con Peñarol recibiendo a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo, el lunes desde 19:30.

Así se juega la fecha 14 del Apertura

Santiago Motta, árbitro del encuentro entre Peñarol y Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Sábado 2 de mayo

12:30

Juventud de Las Piedras vs. Wanderers

Parque Artigas

15:30

Cerro vs. Deportivo Maldonado

Tróccoli

18:30

Liverpool vs. Danubio

Parque Viera

Domingo 3 de mayo

9:30

Progreso vs. Cerro Largo

Parque Paladino

12:30

Boston River vs. Central Español

Campeones Olímpicos (Florida)

15:30

Racing vs. Montevideo City Torque

Parque Roberto

19:00

Albion vs. Nacional

Centenario

Lunes 4 de mayo

19:30

Peñarol vs. Defensor Sporting

Campeón del Siglo