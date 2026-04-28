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El País Información Policiales

Un niño de un año y medio fue asesinado tras un tiroteo en el barrio Colón; un hombre resultó herido

Una vecina escuchó cinco disparos y luego los gritos. El pequeño fue trasladado de urgencia hasta una emergencia médica, donde finalmente falleció.

El País
El País
27/04/2026, 21:00
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Patrullero durante un operativo policial.
Patrullero durante un operativo policial.
Foto: archivo El País.

Un niño de un año y medio ingresó a una emergencia médica ubicada frente a la plaza Colón con una herida de bala que provocó su muerte.

Los vecinos señalaron haber escuchado cinco disparos y luego gritos en Aparicio Saravia y Pasaje J., informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

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Una de las versiones que se relataron es que el niño venía en un auto junto a su familia y abrieron fuego desde una motocicleta. Una vecina escuchó cinco disparos y luego los gritos. Además, inmediatamente el traslado urgente del pequeño hasta el centro asistencial, según reportó el citado noticiero.

Además del niño fallecido, su padre, de 24 años, resultó herido de tres impactos de bala tras el tiroteo. Ambos fueron trasladados en un auto particular a la emergencia ubicada en el barrio Colón.

En la escena del crimen se encontraron seis vainas nueve milímetros. El auto de las víctimas fue ubicado en un estacionamiento próximo al lugar del crimen y presentó impactos de bala.

Móvil policial en operativo; patrullero.
Móvil policial en operativo nocturno.
Foto: Archivo El País
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