Siniestro de tránsito fatal en Salto: hombre de 79 años perdió la vida tras chocar contra un camión

Policía Caminera informó este lunes en un comunicado sobre un siniestro de tránsito fatal en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 552 en el departamento de Salto, que tuvo como resultado el fallecimiento de un hombre de 79 años de edad.

De acuerdo a lo que comunicó Caminera, en el lugar se produjo por causas que aún se buscan determinar un choque por alcance mientras circulaban un camión y un auto. Tras la colisión, el auto despistó y volcó sobre la faja natural Este de la ruta, mientras que el camión quedó sobre la vía de circulación de Sur a Norte.

El hombre de 79 años, que conducía el automóvil, fue diagnosticado en primera instancia como "politraumatizado grave", siendo trasladado posteriormente a la Ciudad de Salto. Allí es que fallece a las 16:40 producto de las lesiones recibidas.

Siniestro de tránsito en Salto. Foto: Policía Caminera.

Por su parte, el conductor del camión resultó ileso. Tras el accidente, se le realizó una espirometría la cual arrojó un resultado negativo.

La ruta permaneció obstruida, realizándose además un corte total de circulación para que trabaje en el lugar Policía Científica.

Ómnibus embistió a mujer y niño de siete años en el Centro de Montevideo: estaban esperando para cruzar

El pasado viernes, una mujer de 41 años y un niño de siete sufrieron lesiones luego de ser embestidos por un ómnibus en el Centro de Montevideo, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

El accidente ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de las calles Río Negro y Colonia. Según reconstruye la Policía, el ómnibus de transporte colectivo circulaba en dirección a Punta Carretas, por lo que se dirigía por Río Negro para tomar 18 de Julio. Por razones que aún se investigan, embistió a una mujer y a un niño que estaban en la vereda, esperando para cruzar.

Ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar. El niño fue diagnosticado con un "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento", mientras que la mujer fue diagnosticada con fracturas leves: ambos fueron trasladados a un sanatorio privado.

En el lugar trabajó Policía Científica. Además, al conductor del ómnibus se le realizó una espirometría, que tuvo un resultado negativo. El caso está siendo trabajado por la Fiscalía Penal de Flagarancia de Tercer Turno, que investiga las razones detrás del siniestro de tránsito.