Turismo de bienestar: las propuestas de Salto, un destino que va más allá de las aguas termales

Durante años, Salto fue sinónimo casi exclusivo de aguas termales. Su nombre (asociado a los saltos de agua del río Uruguay que caracterizan la zona), construyó una identidad ligada al paisaje y a lo natural. Sin embargo, en los últimos tiempos, el destino comenzó a consolidar una propuesta más amplia, que integra descanso, salud, cultura y distintas experiencias.

Hoy en día, más que un lugar al que se viaja únicamente para sumergirse en piscinas de aguas calientes, Salto se presenta como un territorio donde el bienestar se construye desde múltiples dimensiones.

Hacia un turismo de bienestar.

Para muchos viajeros, el turismo de bienestar dejó de ser una tendencia extraña para convertirse en una de las principales motivaciones al momento de elegir un destino. Ya no se trata solamente de descansar, sino de reconectar con el cuerpo, bajar el ritmo y encontrar espacios que habiliten una pausa.

En ese sentido, el departamento de Salto encuentra una ventaja natural: la combinación de recursos termales, entornos verdes y una tranquilidad que, incluso en temporada alta, se percibe en los ritmos del lugar.

Parque Acuático Salto Grande. Foto: Turismo Salto

Las termas siguen siendo el corazón de la experiencia. Tanto en Termas del Arapey como en Termas del Daymán, el agua aparece como el principal atractivo, no solo por su temperatura y composición mineral, sino también por sus efectos asociados al relax muscular, la circulación y el bienestar general. Sumergirse en esas piscinas funciona como una verdadera pausa en medio de la rutina.

Más allá del uso recreativo, estos espacios han sabido posicionarse también como ámbitos vinculados al cuidado de la salud, integrando propuestas que combinan descanso y recuperación.

En muchos complejos, incluidos hoteles, el uso del agua termal se extiende incluso a su consumo, ofrecida en jarras para los visitantes, o caliente como para prepararse un mate.

Las aguas de las Termas de Salto Grande emergen por presión natural desde 1.295 metros de profundidad, a una temperatura cercana a los 45 grados. Por su composición química, se clasifican como bicarbonatadas, sódicas y cloruradas. Tradicionalmente, a estas características se les asocian efectos digestivos y un aporte al equilibrio general del organismo, tanto en su uso en baños como en su ingesta.

Los beneficios de las aguas termales han sido estudiados durante décadas a nivel internacional y, recientemente, también en Uruguay: un estudio de la Universidad de la República analizó por primera vez las aguas del litoral y destacó su potencial en el campo del bienestar.

La importancia de un buen descanso.

Pero la experiencia no se limita a las piscinas. El descanso, entendido como parte fundamental del bienestar, encuentra en Salto una oferta diversa de alojamientos.

Desde hoteles de alta gama y propuestas all inclusive hasta posadas con historia, emprendimientos con foco en la sustentabilidad y opciones de camping, el abanico permite adaptarse a distintos perfiles de viajeros.

En Altos del Arapey, por ejemplo, se puede acceder a una propuesta cinco estrellas con todo incluido: piscinas cerradas y abiertas, canchas de golf, club para niños, gimnasio y spa en un mismo predio. También hay opciones como la Posada del siglo XIX, que combina alojamiento, gastronomía y parque acuático. Entre los clásicos, el Hotel Horacio Quiroga sigue siendo uno de los elegidos, mientras que el Apart Hotel Aguasol se posiciona como una alternativa enfocada en la accesibilidad y la sustentabilidad.

Paseos más allá de las termas.

Aunque las termas son el punto de partida, la oferta de actividades es amplia. El museo interactivo Energimundo propone una experiencia educativa original e ideal para familias, con el foco puesto en la ciencia y las energías renovables.

El desarrollo turístico del departamento también se apoya en obras clave. La represa de Salto Grande no solo es una de las principales infraestructuras energéticas del país, sino también un símbolo de cooperación entre Uruguay y Argentina, y un punto de interés en sí mismo.

A su vez, el entorno del Lago de Salto Grande abre la puerta a paseos al aire libre, contacto con la naturaleza y diversas actividades recreativas.

En ese sentido, en la zona hay espacio para propuestas más activas, como por ejemplo buceo, canotaje o natación, que amplían el abanico y permiten pensar el destino más allá del descanso pasivo.

Buceo en Salto. Foto: Turismo Salto

En los últimos años, comenzaron a desarrollarse propuestas que amplían el mapa turístico del departamento. El crecimiento de los olivares y el impulso del oleoturismo suman una dimensión productiva y sensorial, que invita a conocer procesos, degustar y recorrer el paisaje desde otra perspectiva. El turismo religioso y el enoturismo también se hacen presente.

Lejos de limitarse a su histórico perfil termal, Salto amplía así su propuesta, con una oferta que combina descanso, naturaleza y nuevas experiencias, sin perder su identidad.